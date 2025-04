Discothèque effondrée en République dominicaine

Au total 231 morts, la justice travaillera librement selon le président

>> Le bilan de l'effondrement du toit d'une discothèque passe à 79 morts

>> Le bilan de l'effondrement d'une discothèque en République dominicaine s'élève à 184 morts

"Nous allons respecter le fait que la justice sera rendue comme elle doit l'être. Et vous ne trouverez aucune intervention du gouvernement", a affirmé M. Abinader lors de sa conférence de presse hebdomadaire. "La justice a une dynamique, un protocole propre, qui est étranger au pouvoir exécutif", a-t-il ajouté.

Le président a indiqué qu'il n'existait pas d'obligation de supervision des travaux de construction privés dans le pays, et reconnu : "Il y a un vide dans la loi, que nous devons résoudre". Le dirigeant a aussi promis des décorations pour les secouristes, pour leur travail "patriotique et sacré" réalisé avec "persévérance et courage".

Dans la matinée, la ministre de l'Intérieur Faride Raful avait annoncé que le bilan était passé de 226 à 231 morts. "Nous avons confirmé un nombre de victimes décédées dans l'accident qui s'élève à 231 : 221 qui ont été recensées sur place et dix autres qui ont été recensées dans les hôpitaux", a détaillé la ministre.

Selon le service public de santé, 12 patients restent hospitalisés, dont trois dans un état critique.

"Ma famille"

Considérée comme la plus grande tragédie du siècle en République dominicaine, la catastrophe dépasse, en termes de bilan humain, l'incendie en 2005 d'une prison à Higuey, dans l'est du pays, qui avait coûté la vie à 136 détenus.

Le toit de la discothèque s'est effondré le 8 avril à 00h44 (04h44 GMT) alors qu'entre 500 et 1.000 personnes assistaient à un concert de la star du merengue Rubby Pérez, morte lors de l'accident. Quelque 189 personnes ont été secourues.

La présidence a annoncé la création d'une commission d'experts nationaux et internationaux pour déterminer les causes du désastre. Les six jours de deuil décrétés par Luis Abinader ont pris fin dimanche 13 avril.

Parmi les victimes décédées figurent notamment un couple de Français résidant en République dominicaine et un Italien. Washington a annoncé vendredi la mort de "plusieurs citoyens américains", sans donner de chiffre. La presse a fait état d'un Kényan, d'un Haïtien et de Vénézuéliens tués.

Le maire de New York, Eric Adams, est arrivé à Saint-Domingue dimanche 13 avril et devait visiter le site du sinistre et rencontrer la famille d'un retraité de la police de New York décédé dans la tragédie.

New York accueille la plus grande communauté de Dominicains en dehors de ce pays des Caraïbes. "Ils ne sont pas seulement mes résidents, je les ai considérés comme ma famille", a déclaré M. Adams à la presse. "Plus de 200 membres de ma famille ont perdu la vie la semaine dernière, et qu'est-ce que fait la famille en temps de deuil ? Elle le traverse ensemble", a-t-il dit.

