Barrages NBA : les Warriors de Curry passent en play-offs, Atlanta bute sur Orlando

>> NBA : Houston stoppe OKC, les Celtics rois des paniers à 3 points

>> NBA: Edwards et les Wolves n'abdiquent pas dans la course aux play-offs

>> NBA : Gilgeous-Alexander et Jokic, deux candidats MVP au-dessus du lot

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Magic d'Orlando a au contraire eu la partie facile pour écraser les Atlanta Hawks 120 à 95.

Golden State défiera ainsi Houston et Orlando affrontera le champion Boston au premier tour des play-offs à partir de dimanche. Memphis et Atlanta auront le droit à une dernière chance vendredi, contre les vainqueurs de Sacramento-Dallas et Chicago-Miami joués mercredi 16 avril.

"Batman" Curry sauve les Warriors

Contraints de passer par les barrages après une défaite lors d'un match fou contre les Los Angeles Clippers dimanche, les Golden State Warriors ont à nouveau fait le spectacle à domicile, avec cette fois une issue heureuse.

Arrivé en provenance de Miami en février, Jimmy Butler a justifié son statut d'intérieur six fois All-Star avec une rencontre pleine, cumulant 38 points, 7 rebonds et 6 passes. Butler comptait déjà 21 points à la pause, offrant 12 points d'avance aux Warriors (67-55).

Mais les Californiens n'ont pas réussi à garder la main sur le match, devenu irrationnel entre pépins physiques et décisions arbitrales douteuses dans les deux sens en fin de rencontre.

Essentiel pour les Grizzlies, Ja Morant (22 points) s'est tordu la cheville droite lors du 3e quart-temps à la réception d'un saut.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le bondissant meneur a toutefois fait son retour dans le 4e quart-temps, alors que Stephen Curry, un temps en difficulté, était touché au pouce droit.

Mais Curry "est comme Batman, il arrive toujours à temps", s'est amusé Butler.

L'éternelle gâchette de la Baie (37 ans) a en effet été magnifique avec trois paniers lointains en fin de match dont l'un à 1 min 50 et le suivant à 59 secondes du terme pour plier la rencontre, malgré les nombreuses maladresses des Warriors.

Curry, impeccable aux lancers francs dans les derniers instants, a ainsi terminé avec 37 points, pour résister aux 30 points de Desmond Bane (5 sur 8 de loin), très adroit, et à la présence de Zach Edey dans la raquette (14 points, 17 rebonds).

Orlando facile contre Atlanta

Le Français Zaccharie Risacher, N°1 de la draft 2024, gardera un souvenir amer de son premier match de phases finales en NBA, où il a été très discret avec 7 points (2 sur 10 au tir) et 3 rebonds.

Les Hawks ont été débordés dès la fin du premier quart-temps (32-17 pour Orlando). S'ils sont revenus à trois points dans le 3e quart-temps, ils ont fini par sombrer lors des douze dernières minutes.

Cole Anthony (26 points) et Paolo Banchero (17 points, 9 rebonds, 7 passes) ont notamment brillé au sein d'un collectif du Magic beaucoup plus saignant que celui des Hawks.

Le meneur All-Star d'Atlanta Trae Young (28 points, 6 passes) a même fini par être expulsé pour une deuxième faute technique, symbole de sa déception, avant de se moquer de l'arbitre en faisant mine de lui rendre le ballon, ce qui devrait lui valoir une amende.

AFP/VNA/CVN