Google DeepMind dévoile le nouveau générateur de vidéos par IA Veo 2

>> Google affirme avoir développé une IA très fiable prévoyant la météo sur 15 jours

>> Google lance un projet d'énergie renouvelable pour alimenter l'IA

Photo : GDM/CVN

Veo 2 peut créer des clips de plus de deux minutes dans des résolutions allant jusqu'à 4k (4096 x 2160 pixels), soit une résolution quatre fois supérieure et une durée plus de six fois supérieure à celle de Sora d'OpenAI, selon l'entreprise.

Mais pour l'instant, dans l'outil expérimental de création vidéo de Google, VideoFX, où Veo 2 est exclusivement disponible, les vidéos sont limitées à 720p et à une durée de huit secondes.

Google a indiqué qu'il élargissait le nombre d'utilisateurs accédant à VideoFX cette semaine.

"Au cours des prochains mois, nous continuerons de procéder à des changements en fonction des commentaires des utilisateurs", a déclaré Eli Collins, vice-président des produits chez DeepMind.

Comme Veo, Veo 2 peut générer des vidéos à partir d'une invite textuelle ou d'un texte et d'une image de référence. Il peut aussi modéliser de manière plus réaliste le mouvement, la dynamique des fluides et les propriétés de la lumière. Cela inclut différents objectifs et effets cinématographiques, ainsi qu'une expression humaine "nuancée", selon DeepMind.

"La cohérence et l'homogénéité sont des domaines à développer", a affirmé M. Collins. "Il y a également une marge d'amélioration pour la génération de détails complexes, de mouvements rapides et complexes, et de continuer à repousser les limites du réalisme".

Pour atténuer le risque de "deepfakes", la technologie propriétaire de filigrane SynthID permet d'intégrer des marqueurs invisibles dans les images générées par Veo 2, a précisé Deepmind.

Xinhua/VNA/CVN