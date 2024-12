L'Indonésie s'efforce d'empêcher les jeunes de fumer

Le ministère indonésien de la Santé a révélé le 17 décembre que les efforts déployés par d'autres pays pour augmenter les droits d'accise sur les cigarettes peuvent réduire la consommation de 10 à 15%, l'augmentation du prix de vente au détail (HJE) des cigarettes et des cigarettes électroniques dissuadant les jeunes fumeurs de les acheter.

Photo : CTV/CVN

Le ministère a souligné la nécessité de faire davantage d'efforts pour prévenir le tabagisme chez les enfants et les adolescents, car il s'agit de l'un des facteurs de risque des maladies non transmissibles, et il est très difficile d'arrêter.

Des efforts multisectoriels sont toujours nécessaires, car les politiques fiscales ou non fiscales à elles seules ne suffisent pas, a-t-il noté, ajoutant que l'un des efforts pour empêcher les enfants de fumer peut être réalisé en réglementant les messages de santé sur les emballages.

Il est également nécessaire d'établir des zones sans fumée dans les écoles et les terrains de jeux et d'interdire la vente de cigarettes individuelles.

VNA/CVN