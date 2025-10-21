icon search
Zélie, le nouveau phénomène de la pop-rock française

Le groupe Zélie vient d’achever une tournéeexceptionnelle au Vietnam, laissant une forte impression sur le public. Lauréatdu prix FAIR 2024, Zélies’impose comme l’un des nouveaux phénomènes de la scène pop-rock française etinternationale.

>> La star française du pop-rock Zélie Claeyssen en tournée au Vietnam en octobre

>> Une connexion musicale franco-vietnamienne : le parcours de la jeune chanteuse Zélie

