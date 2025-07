F1 : Max Verstappen s'offre une pole position inattendue en Grande-Bretagne

On les attendait devant, mais Max en a décidé autrement : le quadruple champion du monde de Formule 1 Max Verstappen partira en pole position du Grand Prix de Grande-Bretagne après avoir décroché le meilleur temps lors des qualifications disputées samedi 5 juillet à Silverstone, au nez et à la barbe de McLaren et Ferrari.