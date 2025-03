Washington et Pékin échangent de nouveau sur leurs "inquiétudes" respectives

Le représentant de la Maison Blanche au commerce (USTR), Jamieson Greer, et le vice-Premier ministre chinois, He Lifeng, ont eu un échange vidéo mercredi 26 mars, le premier entre les deux hommes, exprimant chacun les "inquiétudes" de leur capitale vis-à-vis des pratiques économiques et commerciales de l'autre.

>> Marchés en Asie : prudence face aux droits de douane

>> Trump ouvre la porte à un compromis dans sa guerre commerciale

>> L'acier et l'aluminium à leur tour taxés aux États-Unis

>> Donald Trump affirme qu'il pourrait accorder des allègements tarifaires à de nombreux pays

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans un communiqué, le bureau de M. Greer a déclaré avoir une "discussion franche" avec M. He, profitant de l'occasion pour "exprimer ses sérieuses inquiétudes quant aux pratiques et politiques injustes et anticoncurrentielles" de Pékin.

De son côté, He Lifeng a rappelé les "graves préoccupations" de Pékin concernant la mise en place de 20% de droits de douane supplémentaires sur l'ensemble des produits chinois entrant aux États-Unis ainsi que la possible mise en place de droits de douane dits "réciproques" par Washington à compter du 2 avril.

Les droits de douane "réciproques" tels que voulus par le président américain Donald Trump prévoient, en théorie, que les produits provenant d'un pays et entrant aux États-Unis seront désormais taxés au même niveau que le sont les produits américains exportés vers ledit pays.

Autre sujet de préoccupation pour la Chine, les enquêtes réalisées par l'USTR qui pourraient aboutir sur de nouveaux droits de douane sectoriels ainsi que ceux imposés par Washington "sur la base de la question du fentanyl".

Donald Trump a justifié la mise en place de droits de douane supplémentaires sur les produits chinois par le rôle joué par les industries du pays dans la production et le développement du trafic de fentanyl vers les Etats-Unis, alors que le pays est aux prises avec une grave crise sanitaire provoquée par ce puissant opioïde.

Les deux capitales sont en revanche convenues de "maintenir des relations économiques et commerciales stables entre la Chine et les États-Unis et de maintenir la communication sur les sujets d'intérêt mutuel".

Il s'agit du deuxième échange entre M. He et un membre du gouvernement américain chargé de la politique économique, après qu'il a parlé fin février avec le secrétaire au Trésor, Scott Bessent.

Les deux pays avaient alors exprimé les mêmes "inquiétudes", qui se sont depuis matérialisées pour Pékin, dans la mesure où les droits de douane imposés aux produits chinois ont fortement augmenté.

Outre l'ajout de 20% sur l'ensemble des produits chinois, les États-Unis ont imposé 25% de taxes sur l'acier et l'aluminium quelle que soit leur provenance, portant à 45% les droits de douane sur ces métaux quand ils viennent de Chine.

Washington a également menacé de relever nettement les taxes à l'encontre des produits des pays achetant du pétrole vénézuélien, ce qui toucherait encore la Chine, premier client de Caracas en la matière, devant l'Inde et les États-Unis.

AFP/VNA/CVN