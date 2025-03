Le Portugal a dégagé un excédent budgétaire et réduit sa dette publique en 2024

Photo : Reuters/VNA/CVN

Le résultat est supérieur aux attentes du gouvernement, qui tablait sur 0,4% dans ses dernières prévisions.

Le solde budgétaire positif est le résultat notamment d'une hausse des recettes de 6,3%, qui découle essentiellement de l'évolution positive de la recette fiscale et contributive, a relevé l'INE.

Dans le même temps, la dette publique a également reculé en 2024, pour s'établir à 94,9% du PIB, après être tombé l'année précédente sous le seuil des 100% du PIB.

Cet excédent "nous permet de continuer à réduire la dette publique" dans les prochaines années, s'est félicité le ministre des Finances, Joaquim Miranda Sarmento dans des déclarations aux médias locaux.

Pour cette année, le Portugal devrait dégager un nouvel excédent, de l'ordre de 0,3% du PIB, selon les prévisions du gouvernement et de l'INE.

Le Portugal avait dégagé un excédent de 0,1% en 2019 pour la première fois depuis l'avènement de la démocratie, en 1974.

Le pays est parvenu ces dernières années à assainir ses comptes publics après une période difficile. Il avait dû se soumettre à une sévère cure d'austérité afin de surmonter la crise de la dette dans la zone euro en 2011, en échange d'un plan d'aide financière international.

En 2024, le Portugal a également surfé sur de bons résultats économiques avec une croissance de 1,9%.

Pour cette année, la Banque du Portugal a revu à la hausse ses prévisions, tablant désormais sur une progression du PIB de 2,3%. Cette estimation est plus optimiste que celle du gouvernement qui table sur 2,1% dans le budget 2025.

Le pays est "sur la bonne voie", a souligné le ministre des Finances, estimant qu'il était en mesure de continuer de dégager des "excédents dans les années à venir".

"Nous avons désormais la possibilité de proposer de nouvelles mesures qui n'étaient pas possibles il y a un an", a-t-il indiqué en outre ajoutant que l'objectif était de "continuer de réduire de plus en plus la charge fiscale, en particulier pour les familles mais aussi pour les entreprises".

Le Portugal se prépare dans ce contexte à des élections législatives anticipées.

Visé par des soupçons de conflits d'intérêts, le Premier ministre de centre-droit Luis Montenegro a perdu un vote de confiance à l'Assemblée et le président Marcelo Rebelo de Sousa a dans la foulée décidé de dissoudre le Parlement et de convoquer des élections le 18 mai prochain.

AFP/VNA/CVN