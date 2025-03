Wall Street rebondit grâce à l'exemption de droits de douane sur les véhicules

La Bourse de New York a terminé en hausse mercredi 5 mars, reprenant son souffle après plusieurs séances dans le rouge, grâce à l'exemption de droits de douane accordée pour un mois au secteur crucial de l'automobile par Donald Trump.

Le Dow Jones a gagné 1,14%, l'indice Nasdaq 1,46% et l'indice élargi S&P 500 1,12%. "Le marché était survendu à court terme et cherchait une excuse pour rebondir", relate Patrick O'Hare, de Briefing.com. En ce sens, l'annonce par Donald Trump d'une exemption temporaire de droits de douane sur le secteur automobile "a agi comme un catalyseur", selon l'analyste.

Cette première exemption temporaire aux droits de douane de 25% imposés mardi 4 mars au Canada et au Mexique a été décidée pour que les grands constructeurs automobiles américains "ne subissent pas de désavantages économiques", a expliqué mercredi 5 mars devant la presse la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt.

Les chaînes de production des constructeurs américains sont en partie installées au Mexique et au Canada, les pièces et véhicules faisant de nombreux allers-retours au cours de leur fabrication.

Cette exemption concerne les véhicules importés dans le cadre de l'accord de libre-échange Canada - États-Unis - Mexique (ACEUM), a précisé la porte-parole.

Auparavant, le ministre américain du Commerce Howard Lutnick avait ouvert la porte à un assouplissement dans la guerre commerciale lancée par Donald Trump contre ses voisins, assurant que "certains secteurs d'activités" pourraient être épargnés par ces nouvelles taxes.

Pour Jack Ablin, de Cresset Capital, "cela confirme ce que les investisseurs suspectaient, à savoir que Trump et son administration surveillent les marchés et qu'ils ne veulent pas qu'un marché baissier soit de leur fait". En conséquence, Ford a grimpé de 5,81%, General Motors de 7,21% et Stellantis de 9,24%.

La publication du Livre beige, une enquête régulière de la Banque centrale américaine (Fed) sous la forme de consultation d'acteurs économiques et d'experts, a aussi contribué à pousser la place américaine.

"Dans la plupart des districts, les sondés s'attendent à ce que l'impact des droits de douane sur leurs achats les conduisent à augmenter leurs prix", rapporte la Fed dans cette enquête, ajoutant que "quelques cas isolés ont été rapportés d'entreprises augmentant leurs prix préventivement".

La période d'enquête s'est arrêtée le 24 février, soit avant l'entrée en vigueur, le 4 mars, du gros des nouveaux droits de douane décidés par Donald Trump.

Pour Patrick O'Hare, les investisseurs ont surtout retenu les attentes "légèrement optimistes" pour les prochains mois, bien qu'elles étaient "optimistes" lors de la précédente édition du rapport, avant l'investiture de Donald Trump.

En début de séance mercredi 5 mars, les investisseurs ont accueilli de nouvelles données sur l'emploi américain, les embauches dans le secteur privé ayant connu un fort ralentissement en février aux États-Unis, selon l'enquête mensuelle ADP/Stanford Lab publiée mercredi 5 mars, qui cite le contexte politique comme facteur.

Dans ce contexte, sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'État américains à dix ans se tendait nettement à 4,28% contre 4,24% à la clôture mardi 4 mars.

Au tableau des valeurs, le fabricant de vaccins Moderna a bondi (+15,94%) après la publication de documents officiels rapportant l'achat de plus de 160.000 actions, pour une valeur d'environ 5 millions de dollars, par le dirigeant de l'entreprise, Stéphane Bancel.

Le spécialiste de cybersécurité CrowdStrike s'est replié (-6,34%) après avoir publié des prévisions globalement en dessous des attentes des analystes, estimant pouvoir réaliser un bénéfice net par action entre 3,33 et 3,45 dollars pour l'exercice en cours.

L'enseigne de prêt-à-porter Abercrombie & Fitch a été boudée (-9,24%) après le partage de prévisions inférieures aux attentes du marché, anticipant un bénéfice net par action compris entre 1,25 et 1,45 dollar contre environ 1,97 dollar attendu par les analystes.

La chaîne d'équipement sportif Foot Locker profitait en revanche de la publication d'un bénéfice net par action supérieur aux attentes au quatrième trimestre de 2024, malgré des résultats en demi-teinte. Son cours a gagné de 5,12%.

