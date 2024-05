Wall Street poursuit dans le vert après un record

La Bourse de New York poursuivait dans le vert lundi 20 mai, après que le Dow Jones a franchi, en clôture vendredi 17 mai, la barre des 40.000 points pour la première fois de son histoire.

Photo : AFP/VNA/CVN

Lundi 20 mai vers 14h15 GMT, l'indice Dow Jones grappillait 0,03%, tandis que le Nasdaq - à dominante technologique -, qui attend avec avidité mercredi 15 mai les résultats de Nvidia, progressait de 0,61%. Le S&P 500 gagnait 0,31%.

Vendredi 17 mai le Dow Jones avait gagné 0,34%, parvenant de justesse à franchir un nouveau sommet à 40.003,59 points. Le Nasdaq avait cédé 0,07% et le S&P 500 pris 0,12%.

"Cela a été une semaine record grâce aux dernières données sur l'inflation", a commenté Art Hogan de B. Riley Wealth Management, rappelant que la hausse de l'indice des prix CPI a ralenti.

"On a aussi eu de solides bénéfices pour Walmart", le numéro un de la distribution, "qui a été un catalyseur suffisant pour pousser le Dow Jones au-delà des 40.000 points", a-t-il ajouté.

Sur la semaine, le S&P 500 a progressé de 1,5%, le Dow Jones de 1,2% et le Nasdaq de 2,1%.

Peu d'indices macro-économiques, hormis dans l'immobilier, sont attendus cette semaine.

En revanche un défilé de représentants de la Fed, la banque centrale américaine, vont s'exprimer, comme le gouverneur Christopher Waller, le vice-président chargé de la supervision financière Michael Barr ou encore les présidents de la Fed d'Atlanta et de Cleveland, Raphael Bostic et Loretta Mester.

"Pour l'instant, le marché pense que le consensus est que la Fed devra probablement maintenir les taux d'intérêt aux niveaux actuels pendant +un certain temps encore+", commente Art Hogan.

Les minutes de la dernière réunion monétaire de la Fed seront publiées mercredi 22 mai.

Sur le front des valeurs, les projecteurs sont d'ors et déjà braqués sur Nvidia (+2,19%), le concepteur de micro-processeurs dédiés à l'intelligence artificielle.

Les investisseurs guettent avec fébrilité ses résultats du premier trimestre alors que le groupe a publié à plusieurs reprises des rapports trimestriels éclatants montrant une demande massive pour ses puces liées à l'IA.

L'action a pris 91% depuis le début de l'année et plus de 200% sur douze mois. La capitalisation de Nvidia est la troisième plus importante du S&P 500 à 2.300 milliards d'USD, juste devant Alphabet (Google).

Dans le secteur, AMD était aussi recherché (+1,43%) ainsi que Taiwan Semiconductor Manufacturing (+1,33%).

Sont également au menu cette semaine, les résultats trimestriels de plusieurs enseignes de distribution dont les grands magasins Macy's (+0,31%), la chaîne Target (-0,95%), Ralph Lauren (+0,33%) et la chaîne de bricolage haut de gamme Lowe's (-0,35%).

Ces chiffres feront écho au baromètre de la confiance des consommateurs de l'Université du Michigan qui sera publié vendredi 24 mai pour le mois de mai.

Ailleurs à la cote, Microsoft gagnait 1,34% alors que le groupe de Redmond doit faire des annonces liées à de nouvelles fonctionnalités d'IA sur certains de ses produits.

Le croisiériste Norwegian Cruise accélérait de 6,54% après avoir relevé ses perspectives pour l'ensemble de l'année. Royal Caribbean (+4,42%) et Carnival (+4,19%) lui emboîtaient le pas.

Sur le marché obligataire, les taux à dix ans se tendaient légèrement à 4,43% contre 4,41% vendredi 17 mai.

AFP/VNA/CVN