Odile Renaud-Basso réélue à la tête de la Berd

La française Odile Renaud-Basso a été réélue pour un second mandat qui court jusqu'en 2028 à la tête de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd), a annoncé jeudi 16 mai l'institution.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'élection a eu lieu lors de l'assemblée générale de la Berd, qui se termine jeudi 16 mai à Erevan, en Arménie.

Mme Renaud-Basso, 58 ans, avait été élue il y a quatre ans, devenant ainsi la première femme à prendre la tête de l'institution.

Elle avait auparavant été directrice générale du Trésor français et a occupé des postes de premier plan dans les instances économiques et financières européennes, du G7 et du G20.

"Diriger la Berd depuis 2020 a été un honneur et un privilège vu son rôle vital dans tant de région lors d'une période de tensions géopolitiques sans précédent", a-t-elle commenté, citée dans un communiqué.

La Berd rappelle avoir investi au total 36,6 milliards d'euros dans plus de 1.300 projets au cours des trois premières années du mandat de Mme Renaud-Basso.

L'institution compte 75 actionnaires, dont deux organisations internationales, l'Union européenne et la Banque européenne d'investissement (BEI). Son actionnaire le plus récent, le Bénin, est devenu membre le mois dernier, précise l'organisation.

AFP/VNA/CVN