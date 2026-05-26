Vietnam - Thaïlande : les échanges entre les peuples au cœur du Partenariat stratégique intégral

Le site d’information Bangkokbiznews a publié le 26 mai, une analyse de Nattasuda Metaprasert, diplomate de haut rang au ministère thaïlandais des Affaires étrangères, intitulée "Thaïlande-Vietnam : du Nem nuong au Partenariat stratégique intégral".

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Photo : VNA/CVN

L’auteure y estime que les relations bilatérales s’approfondissent de manière exemplaire, illustrant parfaitement une "nouvelle génération de l’ASEAN", où les liens entre États ne sont plus uniquement dictés par la politique ou l’économie, mais reposent désormais sur une base solide de proximité culturelle et humaine.

Selon l'article relayé par le correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Bangkok, le public thaïlandais associe spontanément le Vietnam à sa gastronomie renommée, notamment le Pho et les rouleaux de printemps (Nem), tout en plébiscitant les expériences touristiques telles que les cafés de Hanoï ou les cités balnéaires comme Dà Nang, devenue une destination de premier plan. Cette dynamique s’inscrit dans une progression diplomatique fulgurante.

Selon l’auteure, après l’établissement d’un partenariat stratégique en 2013, puis d’un partenariat stratégique renforcé en 2019, les deux pays ont franchi en 2025 une nouvelle étape avec l’instauration d’un partenariat stratégique intégral, l’un des niveaux de coopération les plus élevés.

Sur le plan économique, le Vietnam s’impose aujourd’hui comme le sixième partenaire commercial mondial de la Thaïlande et le deuxième au sein de l’ASEAN. Inversement, la Thaïlande demeure le premier partenaire commercial du Vietnam dans la région. Au-delà des échanges commerciaux, une véritable complémentarité industrielle s’est installée : les exportations thaïlandaises de composants électroniques, de machines, d’acier et de produits chimiques alimentent directement l’appareil productif vietnamien avant leur réexportation vers les marchés mondiaux. Plus de 700 entreprises thaïlandaises opèrent actuellement au Vietnam dans des secteurs clés tels que l’agroalimentaire, l’énergie, la distribution et le développement de zones industrielles, confirmant l’importance croissante du Vietnam dans la stratégie régionale de la Thaïlande.

Cette interconnexion est facilitée par une connectivité aérienne sans précédent. VietJet Air, par exemple, étend massivement son réseau avec plus de 250 vols directs hebdomadaires reliant Bangkok, Chiang Mai et Phuket aux métropoles vietnamiennes comme Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Dà Nang et Nha Trang. L’auteure note que ce rapprochement trouve sa source profonde dans des similitudes culturelles quotidiennes, particulièrement visibles à travers la popularité de la gastronomie dont le "Nem nuong" en Thaïlande. Très apprécié dans le Nord-Est du pays du fait de l’influence historique de la communauté d’origine vietnamienne, ce plat est devenu un symbole de l’osmose culturelle entre les habitants des deux rives du Mékong.

L’article met également en avant le dynamisme de la coopération décentralisée entre les collectivités locales, qui stimule les échanges dans les domaines de l’éducation, du tourisme, de la culture et de l’économie.

En conclusion, l’auteure affirme que, des petites échoppes de café de Hanoï aux investissements de plusieurs milliards de dollars, la relation entre la Thaïlande et le Vietnam ne cesse de se densifier. Selon elle, ce modèle de coopération, fondé sur les liens humains et les réalités du quotidien, incarne l’ASEAN de nouvelle génération, où les relations entre nations sont nourries non seulement par les intérêts politiques et économiques, mais aussi par les échanges culturels et les liens entre les peuples, rapprochant toujours davantage les deux sociétés.

VNA/CVN