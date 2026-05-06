Vietnam - Inde : une vision commune, une convergence stratégique et une coopération substantielle

Dans le cadre de sa visite d’État en Inde, dans l’après-midi du 6 mai (heure locale), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République Tô Lâm a prononcé un discours de politique générale au Conseil indien des affaires mondiales, intitulé "Le Partenariat stratégique global renforcé Vietnam - Inde dans une nouvelle ère : partage de vision, convergence stratégique et coopération substantielle".

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Photo : VNA/CVN

Le dirigeant vietnamien a déclaré que le Vietnam apprécie profondément le soutien considérable, sincère et précieux que le peuple, les partis politiques et le gouvernement indiens ont apporté au Vietnam durant sa lutte pour l’indépendance et la liberté, ainsi que leur appui dans la reconstruction et le développement du pays aujourd’hui.

Il a souligné que les trajectoires de développement des deux pays au cours des plus de 80 dernières années présentent de nombreuses similitudes et réalisations majeures. Tous deux sont partis d’économies coloniales en grande difficulté pour construire progressivement des économies indépendantes, autonomes et résilientes, guidées par l’aspiration à la prospérité et au bien-être de leurs populations.

Le Vietnam a salué les contributions responsables de l’Inde à travers divers cadres de coopération et initiatives stratégiques, notamment la politique "Act East" (Agir vers l'Est) renforçant les liens avec l’Asie du Sud-Est, ainsi que l’Initiative Indo-Pacifique promouvant un espace ouvert, inclusif et fondé sur des règles. Il a également reconnu le rôle croissant de l’Inde dans les mécanismes multilatéraux.

Confiance solide

Les deux pays poursuivent de nouveaux objectifs de développement à l’approche du centenaire de leur indépendance, en conciliant croissance économique et progrès social, avec un rôle central accordé à la science et à la technologie.

Sur la base d’une confiance solide, les relations bilatérales se sont progressivement développées, depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1972, leur élévation au niveau de partenariat stratégique en 2007, puis de partenariat stratégique global en 2016 et leur approfondissement continu ces dernières années.

Photo : VNA/CVN

La coopération en matière de défense et de sécurité demeure un pilier stratégique, soutenue par des programmes de crédit et de transfert de technologies. Les domaines de l’éducation, du tourisme et des échanges entre les peuples ont également connu une expansion significative, avec environ 80 vols directs hebdomadaires entre les deux pays.

Face aux nouvelles exigences du contexte actuel, Tô Lâm a estimé nécessaire de consolider, renouveler et porter les relations bilatérales à un niveau supérieur. Le Vietnam et l’Inde sont devenus des partenaires naturels sur les questions de paix, de sécurité et de développement, partageant des visions et des intérêts communs dans les affaires régionales et internationales.

Afin d’ouvrir une nouvelle phase de coopération, le dirigeant vietnamien a appelé à renforcer davantage la confiance stratégique, fondement d’une relation stable et moteur d’une coopération efficace face aux défis communs.

Le Vietnam s’est déclaré prêt à coopérer avec l’Inde dans le domaine pharmaceutique et a encouragé les entreprises indiennes à investir dans la production au Vietnam pour le marché d’Asie du Sud-Est.

Tô Lâm a souligné l’importance d’élever la coopération en science, technologie, innovation et technologies stratégiques au rang de pilier clé, notamment dans les domaines des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle et de la transformation numérique.

Il a également insisté sur la nécessité de promouvoir les valeurs culturelles et sociales et de renforcer les échanges entre les peuples, en particulier parmi les jeunes générations.

Pour le Vietnam, l’Inde demeure un partenaire majeur et un ami proche et fiable, a-t-il conclu.

Auparavant, au Conseil indien des affaires mondiales, il a également visité une exposition photographique marquant le 10ᵉ anniversaire du Partenariat stratégique global Vietnam - Inde, organisée par l’Agence vietnamienne d’information.

VNA/CVN