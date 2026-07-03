Le programme Pacific Partnership - Pacific Friendship consolide les relations Vietnam - États-Unis

La visite d’une délégation de l’Armée de terre américaine du Pacifique dans la province de Quang Tri, dans le cadre du programme Pacific Partnership - Pacific Friendship 2026, témoigne de la volonté commune du Vietnam et des États-Unis de renforcer leur coopération humanitaire, la prévention des catastrophes et les échanges entre les deux parties.

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Photo : VNA/CVN

Le 3 juillet, dans le cadre du programme Pacific Partnership - Pacific Friendship 2026, une délégation de l’Armée de terre américaine du Pacifique, conduite par le général de division Joel Vowell, commandant adjoint de l’Armée de terre américaine du Pacifique, a effectué une visite de courtoisie au Commandement militaire de la province de Quang Tri.

La délégation a été reçue par le colonel Nguyên Tai Tinh, commandant adjoint et chef d’état-major du Commandement militaire provincial.

Pacific Partnership constitue le plus important programme multinational d’assistance humanitaire et de réponse aux catastrophes organisé chaque année par la marine américaine dans la région indo-pacifique.

De son côté, Pacific Friendship, mis en œuvre par le Commandement de l’Armée de terre américaine du Pacifique en coopération avec le 18e Commandement médical de théâtre, est axé sur les activités d’assistance humanitaire, le renforcement des capacités dans les domaines du génie militaire, de la santé et de la gestion des catastrophes.

L’année 2026 marque la première organisation conjointe de ces deux programmes dans la province de Quang Tri. Cette édition comprend 25 activités réparties en quatre volets : assistance humanitaire et prévention des catastrophes naturelles, santé, construction et rénovation d’ouvrages communautaires, ainsi qu’échanges avec les populations locales.

Lors de la réception, le colonel Nguyên Tai Tinh a souligné que la coopération entre le Vietnam et les États-Unis, ainsi qu’entre la province de Quang Tri et ses partenaires américains, n’avait cessé de se renforcer ces dernières années, favorisant le développement des relations d’amitié et de coopération dans de nombreux domaines.

Il a également présenté la situation socio-économique ainsi que les missions de défense et de sécurité de la province, tout en rappelant les efforts menés en matière de déminage et de traitement des restes explosifs de guerre. Selon lui, le programme Pacific Partnership - Pacific Friendship constitue une initiative concrète permettant de renforcer la compréhension mutuelle, d’instaurer la confiance et d’élargir la coopération dans les domaines humanitaires, de la gestion des catastrophes et de l’assistance aux communautés.

Photo : VNA/CVN

Le général de division Joel Vowell a salué le soutien apporté par la province vietnamienne dans la préparation et la mise en œuvre des activités du programme. Il a exprimé le souhait de voir les deux parties poursuivre et intensifier leurs échanges et leur coopération dans les années à venir afin de contribuer au renforcement des relations d’amitié entre le Vietnam et les États-Unis.

Selon le Comité populaire de Quang Tri, le Commandement militaire de la province est chargé de coordonner trois activités principales : des échanges techniques sur l’utilisation des drones de petite taille, des formations sur le traitement des explosifs ainsi que des actions médicales dans les zones côtières. Il participe également à l’organisation d’un atelier consacré à la recherche des victimes et à la réponse aux catastrophes, d’une conférence sur la gestion des catastrophes et de sessions de formation médicale spécialisées.

Les gardes-frontières de la province sont, pour leur part, chargés d’assurer la coordination des dispositifs de sécurité afin de garantir la protection du navire de l’Armée de terre américaine USAV Pulus Hook et de son équipage pendant toute la durée des activités organisées à Quang Tri.

VNA/CVN