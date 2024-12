Vendée Globe : Dalin revient sur Richomme

Charlie Dalin (Macif Santé Prévoyance), relégué à près de 120 milles de Yoann Richomme (Paprec Arkéa) en milieu de journée, a réduit son retard pendant l'après-midi de Noël et n'est plus qu'à 71,62 milles du leader au pointage de 19h00, mercredi 25 décembre dans le Vendée Globe.

Photo : AFP/VNA/CVN

La vitesse moyenne de Dalin, qui était de 23,38 nœuds lors des dernières 24 heures entre mardi 07h00 et mercredi 07h00, s'est considérablement réduite : elle était retombée à moins de 15 nœuds de moyenne entre mardi 19h00 et mercredi 19h00.

Sébastien Simon (Groupe Dubreuil), qui a été le troisième à franchir le cap Horn mercredi en matinée à Paris mais de nuit le concernant, a lui aussi réduit son retard sur la tête, qui n'est plus que de 664,96 milles.

"Merci le Pacifique, vive l'Atlantique", a déclaré Sébastien Simon mercredi 25 décembre en fin de matinée dans une vidéo diffusée sur le site du Vendée Globe où il annonce avoir franchi le cap Horn, "le plus beau des cadeaux de Noël", "à 09h09".

"Il y a encore 37 noeuds, la mer est encore agitée mais ça va se calmer d'un coup", prédisait-il.

Derrière, l'écart qui sépare le quatrième, Thomas Ruyant, du 11e, désormais Yannick Bestaven, est toujours de moins de 300 milles (262).

Dans ce groupe à distance respectable du trio de tête et qui navigue toujours dans l'océan Pacifique, les positions ont un peu changé, au bénéfice notamment de Paul Meilhat, passé du 10e au huitième rang, et au détriment de Yannick Bestaven, qui sort du Top 10 pour la première fois depuis quasiment le début de la course.

Classement de la 10e édition du Vendée Globe mercredi 25 décembre à 19h00 (GMT+1) :

1. Yoann Richomme (Paprec Arkéa) à 6.296,31 milles nautiques de l'arrivée

2. Charlie Dalin (Macif Santé Prévoyance) à 71,62 milles du premier

3. Sébastien Simon (Groupe Dubreuil) à 664,96 mn

4. Thomas Ruyant (Vulnerable) à 1653,6 mn

5. Jérémie Beyou (Charal) à 1775,25 mn

6. Nicolas Lunven (Holcim - PRB) à 1808,36 mn

7. Boris Herrmann (Malizia - Seaexplorer) à 1849,71 mn

8. Paul Meilhat (Biotherm) à 1875,83 mn

9. Sam Goodchild (Vulnerable) à 1880,79 mn

10. Justine Mettraux (Teamwork-Team Snef) à 1902,49 mn

AFP/VNA/CVN