Tennis

Pas suffisamment remise, Boisson déclare forfait pour le WTA 1000 de Cincinnati

Pas suffisamment remise de sa blessure à l'adducteur gauche qui l'a privée du WTA 1000 de Montréal, la N o 1 française Loïs Boisson a annoncé samedi 2 août qu'elle manquerait également le tournoi WTA 1000 de Cincinnati la semaine prochaine et qu'elle reprendrait la compétition une semaine avant le début de l'US Open.

"Reprise de la saison sur dur uniquement à Cleveland pour me laisser le temps d'être totalement à 100% en vue de l'US Open", a écrit la 47e joueuse mondiale sur Instagram.

"J'ai repris l'entraînement et la réathlétisation se passe très bien, mais en accord avec mon équipe et mon staff médical, cela représenterait un risque de reprendre trop tôt et notamment dès le tournoi de Cincinnati", a ajouté la demi-finaliste surprise de Roland-Garros.

Lauréate de son premier titre en WTA, il y a deux semaines à Hambourg, Boisson (22 ans) s'est blessée à l'adducteur gauche lors de ce tournoi sur terre battue et a été contrainte de faire l'impasse sur les deux WTA 1000 de la tournée américaine.

Elle ne disputera donc qu'un tournoi sur dur, le WTA 250 de Cleveland (17-23 août), avant de disputer son premier US Open à partir du 24 août.

Classée 361e mondiale avant Roland-Garros, Loïs Boisson avait créé la sensation en se hissant jusqu'en demi-finales du tournoi parisien début juin, battant au passage les membres du top 10 Jessica Pegula et Mirra Andreeva avant de céder face à Coco Gauff, future lauréate de l'épreuve.

Elle a depuis échoué au premier tour des qualifications pour Wimbledon, sur un gazon qu'elle découvrait.

De retour sur terre battue, sa surface de prédilection, Boisson a remporté le tournoi de Hambourg, premier titre WTA remporté par une joueuse française depuis Caroline Garcia en novembre 2022 au Masters.

