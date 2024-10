Une production mondiale de vin 2024 dans la droite ligne du mauvais bilan de 2023

La production mondiale de vin en 2024, affectée de nouveau par de mauvaises conditions climatiques, devrait s'approcher du bilan de 2023, qui avait donné le plus faible volume produit en plus de 60 ans, selon des estimations fournies lundi 14 octobre par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV).