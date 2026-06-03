Un trésor documentaire de sept siècles en quête de reconnaissance internationale

Un colloque international intitulé «Le parcours vers la reconnaissance par l'UNESCO du patrimoine documentaire : les inscriptions rupestres du mont Non Nuoc» s'est tenu le 3 juin dans le quartier de Hoa Lu, dans la province de Ninh Binh (Nord).

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Photo : VNA/CVN

L’événement a réuni des représentants des ambassades des pays membres du Comité régional Mémoire du monde pour l’Asie-Pacifique (MOWCAP), des responsables de cet organisme, des membres du Comité consultatif international (CCI) du Programme Mémoire du monde de l’UNESCO, ainsi que de nombreux experts, chercheurs et gestionnaires du patrimoine.

À cette occasion, Dang Thanh Son, vice-président du Comité populaire provincial de Ninh Binh, a rappelé que sa province est une terre riche d’histoire et de culture. Elle abrite un patrimoine matériel et immatériel exceptionnel, étroitement lié à des paysages naturels d’une grande beauté, qui font la renommée de cette région du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Le mont Non Nuoc, l’un des dix sites nationaux spéciaux de la province, conserve un remarquable ensemble d’inscriptions gravées dans la roche en caractères Han et Nôm, datant du XIVe au XXe siècle. Véritable mémoire de pierre, cet héritage retrace plus de sept siècles d’histoire et témoigne de la richesse de la vie politique, culturelle, intellectuelle et sociale du pays.

À l’heure où la préservation du patrimoine revêt une importance croissante, l’inscription des « Ma nhai » du mont Non Nuoc au Registre Mémoire du monde pour l’Asie-Pacifique permettrait de faire reconnaître leur valeur exceptionnelle et de mieux transmettre cet héritage aux générations futures.

Ce colloque a constitué un espace d’échanges scientifiques précieux pour approfondir l’étude de ce patrimoine, mettre en lumière ses valeurs historiques et culturelles et contribuer à l’élaboration du dossier de candidature.

Selon Vu Thanh Lich, directrice adjointe du Service de la Culture et des Sports de Ninh Binh, le site conserve 43 inscriptions rupestres originales, uniques et irremplaçables. Composés de poèmes, de récits, de décrets et d’écrits impériaux…, ces textes offrent un témoignage précieux des échanges entre les cultures de l’Asie de l’Est et de l’Asie du Sud-Est au fil des siècles.

Pour la docteure Vu Thi Minh Huong, vice-présidente du MOWCAP, la province de Ninh Binh a fait preuve d’une grande proactivité en collaborant étroitement avec des spécialistes afin de mieux mettre en valeur la portée historique et culturelle de ces inscriptions.

Lors des discussions, les participants ont également partagé leurs expériences en matière de préservation, de valorisation et de gestion de ce type de patrimoine documentaire.

En conclusion, Dang Thanh Son a souligné que les inscriptions rupestres du mont Non Nuoc constituent un patrimoine d’une valeur exceptionnelle, méritant une attention et une protection particulières. Les échanges menés lors du colloque contribueront à enrichir le dossier de candidature et à mieux faire connaître ce trésor culturel.

Une fois inscrit par l’UNESCO, ce patrimoine viendrait enrichir un ensemble déjà remarquable de reconnaissances internationales pour la province. Ninh Binh deviendrait alors la première province du Vietnam à réunir simultanément les distinctions de patrimoine mondial naturel, patrimoine mondial culturel, patrimoine culturel immatériel de l’humanité, réserve mondiale de biosphère et patrimoine documentaire de l’Asie-Pacifique.

VNA/CVN