Un programme d’action sociale contribue à renforcer les liens Vietnam - Cambodge

Consultations médicales, médicaments et cadeaux ont été offerts gratuitement, le 17 octobre, à des personnes défavorisées de Phnom Penh, au Cambodge. Ce programme humanitaire, organisé à l’école primaire Northern Samraong, vise à améliorer l’accès aux soins et à renforcer l’amitié entre les peuples vietnamien et cambodgien.

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Photo : VNA/CVN

L'événement caritatif a été organisé conjointement par l’Association des entreprises Vietnam - Cambodge (VCBA), l’Association d’amitié Vietnam - Cambodge de Hô Chi Minh-Ville et l’équipe médicale bénévole "Tâm Viêt".

Le programme prévoyait de proposer des bilans de santé à environ 2.000 résidents locaux, dont près de 1.000 personnes d’origine vietnamienne.

S’exprimant lors de l’événement, l’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Minh Vu, a salué cette initiative ainsi que l’étroite coordination entre les entités organisatrices, le soutien actif des autorités municipales de Phnom Penh et l’engagement des entreprises en matière de responsabilité sociale.

Des programmes de soins gratuits appelés à se multiplier

Il a souligné que cette action humanitaire dans le domaine de la santé contribue non seulement à améliorer le bien-être des populations défavorisées, mais constitue également une preuve tangible de l’amitié traditionnelle et de la solidarité qui unissent les deux nations.

L’ambassade du Vietnam continuera d’apporter son soutien et d’accompagner les entreprises ainsi que les organisations sociales dans de tels projets communautaires porteurs de sens, a affirmé Nguyên Minh Vu.

Photo : VNA/CVN

De son côté, le gouverneur du district de Prek Pnov, Thum Sam Al, a qualifié ce programme d’initiative profondément humaine, qui facilite l’accès aux soins pour les habitants locaux et met en lumière l’esprit d’entraide entre les peuples des deux pays.

Exprimant sa gratitude envers le personnel médical, il a émis le souhait de voir se multiplier, à l’avenir, des programmes concrets permettant aux personnes démunies d’accéder à des services médicaux gratuits, d’alléger leur fardeau financier et d’améliorer leur qualité de vie.

Une amitié vietnamo-cambodgienne qui se renforce

Le gouverneur a déclaré que les autorités municipales de Phnom Penh continueraient de participer aux initiatives sociales et humanitaires et de les soutenir, tout en œuvrant au renforcement constant du bon voisinage, de l’amitié et de la coopération entre le Cambodge et le Vietnam.

Le président de la VCBA, Leng Rithy, a pour sa part exprimé son émotion de pouvoir accompagner l’équipe médicale dans cette initiative, estimant qu’elle permettait à l’association d’assumer sa responsabilité sociale et de contribuer au renforcement de l’amitié entre les deux peuples.

Cette opération a mobilisé 175 personnes pour les activités médicales et les tâches de soutien, dont 135 membres venus du Vietnam et 40 mobilisés par la VCBA. L’équipe médicale disposait notamment de six échographes, d’équipements d’électrocardiographie et de matériel spécialisé pour les examens ophtalmologiques. Des examens de dépistage de maladies courantes, notamment le diabète et l’hypertension, étaient également prévus. Outre des bilans de santé, chaque bénéficiaire a reçu un paquet-cadeau, des fournitures essentielles ainsi qu’un repas gratuit, offerts par les organisateurs.

VNA/CVN