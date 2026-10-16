Un haut responsable du Parti lao achève une visite officielle au Vietnam

Vilay Lakhamphong, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao (PRPL), a quitté Hanoï dans l’après-midi du 16 octobre, au terme d’une visite officielle de trois jours au Vietnam, effectuée à l’invitation de son homologue vietnamien, Trân Câm Tu.

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Photo : VNA/CVN

Au cours de cette visite, Vilay Lakhamphong et la délégation lao de haut rang ont déposé une gerbe au mausolée de Hô Chi Minh et rendu hommage aux héros et martyrs vietnamiens.

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, a reçu le haut responsable lao. Ce dernier s’est également entretenu avec le Premier ministre Le Minh Hung et le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man.

Le membre permanent du Secrétariat du Comité central du PCV, Tran Cam Tu, a présidé la cérémonie d’accueil officielle, les entretiens et le banquet en l’honneur de l’invité lao. À cette occasion, les deux parties ont assisté à l’échange d’un document de coopération entre les bureaux des Comités centraux des Partis des deux pays.

Lors de leurs rencontres, les dirigeants du Parti et de l’État vietnamiens ont salué cette visite, soulignant son importance alors que les deux Partis et les deux États mettent activement en œuvre les résolutions de leurs congrès respectifs ainsi que les accords conclus à haut niveau. Ils ont réaffirmé leur volonté de consolider et de développer davantage la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération intégrale et la cohésion stratégique entre les deux pays.

Les dirigeants vietnamiens ont félicité le PRPL pour ses réalisations, notamment les résultats obtenus au cours des neuf premiers mois de 2026 dans la mise en œuvre de la résolution de son XIIe Congrès national. Ils ont également adressé leurs félicitations à la partie lao à l’occasion de l’élection du président de l’Assemblée nationale et du Premier ministre du Laos.

Ils ont réaffirmé que le Vietnam accordait toujours une importance particulière et une priorité absolue à la consolidation et au développement des relations bilatérales. Cette relation exceptionnelle, patiemment cultivée par des générations de dirigeants et de citoyens des deux pays, constitue un patrimoine commun inestimable pour les deux nations.

Photo : VNA/CVN

Les dirigeants vietnamiens ont également souligné la longue tradition de solidarité entre le Vietnam et le Laos, qui se sont toujours tenus côte à côte, partageant les épreuves et s’apportant un soutien mutuel, tant dans la lutte passée pour l’indépendance nationale que dans l’œuvre actuelle de construction et de développement de leurs pays respectifs.

Pour sa part, Vilay Lakhamphong s’est déclaré heureux d’effectuer sa première visite officielle au Vietnam dans ses nouvelles fonctions. Il a félicité le Vietnam pour ses réalisations importantes et exprimé sa conviction que, sous la direction du PCV, à la tête duquel se trouve le secrétaire général et président To Lam, le pays continuerait à enregistrer de nouveaux progrès dans tous les domaines.

Les deux parties ont échangé des informations sur la situation de leurs Partis et de leurs pays respectifs, mené des discussions approfondies sur les relations bilatérales et convenu des orientations et des mesures visant à approfondir leur coopération de manière plus concrète et plus efficace, afin de répondre aux besoins de développement de chaque pays dans la nouvelle période.

Dans le cadre de cette visite, le responsable lao s’est également entretenu avec le général Luong Tam Quang, membre du Bureau politique et ministre de la Sécurité publique, ainsi qu’avec Tran Duc Thang, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti de Hanoï. Il s’est par ailleurs rendu dans la province de Bac Ninh.- VNA