Le diplomate britannique Tom Fletcher nommé chef des affaires humanitaires de l'ONU

L'ONU a nommé mercredi 9 octobre le diplomate et universitaire britannique Tom Fletcher à la tête de son organisme consacré aux affaires humanitaires, dans un contexte de grandes crises internationales.

>> Le chef de l'ONU nomme un nouveau coordinateur résident pour la Somalie

>> Zenenga nommé représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en Somalie

Photo : CTV/CVN

"Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a annoncé aujourd'hui la nomination de Tom Fletcher, du Royaume-Uni, au poste de secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordinateur des situations d'urgence au sein du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (Ocha)", a déclaré l'organisation dans un communiqué.

Il succède à son compatriote Martin Griffiths, qui souffre de problèmes de santé. Ce dernier était depuis 2021 à la tête de cette organisation tentaculaire souvent dirigée par des ressortissants britanniques.

La date de prise de fonction de Tom Fletcher n'a pas encore été déterminée, a précisé un porte-parole de l'ONU lors d'un point presse au siège de l'organisation à New York. La Tanzanienne Joyce Msuya continuera en attendant d'assurer l'intérim à la tête de l'Ocha, a-t-il ajouté.

Tom Fletcher dirige actuellement le Hertford College de la prestigieuse université britannique d'Oxford, après avoir précédemment occupé plusieurs postes à l'étranger au sein du ministère britannique des Affaires étrangères, a indiqué l'ONU dans son communiqué.

Il a notamment été ambassadeur du Royaume-Uni au Liban entre 2011 et 2015, conseiller en politique étrangère et de développement auprès de trois Premiers ministres de son pays et médiateur sur l'Irlande du Nord.

Tom Fletcher a également travaillé pour le gouvernement de l'ancien Premier ministre travailliste Gordon Brown sur le dossier de l'accès à l'éducation pour les réfugiés.

AFP/VNA/CVN