Inondations au Texas

Au moins 87 morts et des dizaines de disparus à l'entrée du 4e jour des opérations de secours

Le bilan des inondations dans le centre du Texas a été porté à 87 morts, et des dizaines de personnes sont toujours disparues alors que les opérations de recherche et de sauvetage sont entrées dans leur quatrième jour lundi 7 juillet, selon les autorités locales.

>> Inondations au Texas : à la recherche de sa fille, un père "espère un miracle"

>> Inondations au Texas : au moins 50 morts, une trentaine d'enfants portés disparus

>> Près de 80 morts dans les inondations au Texas, l'espoir de retouver des survivants s'amenuise

Photo : U.S. Coast Guard/VNA/CVN

Le camp d'été chrétien pour jeunes filles de Camp Mystic, créé il y a 99 ans et installé le long du fleuve Guadalupe dans le comté de Kerr, a déploré la disparition d'au moins 27 campeuses et membres du personnel d'encadrement dans les fortes précipitations qui ont provoqué de nombreuses crues soudaines dans le centre du Texas vendredi et samedi.

Dix jeunes filles et une encadrante de ce camp sont toujours disparues ce lundi matin 7 juillet, a déclaré le shérif du comté de Kerr, Larry Leitha, lors d'une conférence de presse.

À la date de ce lundi matin 7 juillet, 48 décès d'adultes et 27 décès d'enfants dans les inondations de Kerr ont été confirmés, et un grand nombre de victimes n'ont pas encore été identifiées. Quatre autres comtés du centre du Texas ont rapporté un total combiné de 12 décès, dont plusieurs enfants.

Greg Abbott, gouverneur du Texas, a annoncé que le président des États-Unis, Donald Trump, avait approuvé dimanche 6 juillet une aide d'urgence fédérale dans le cadre d'une déclaration de catastrophe majeure visant à débloquer des ressources fédérales importantes pour le Texas.

Xinhua/VNA/CVN