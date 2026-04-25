Truong Sa et plates-formes DK1 : une visite de terrain de 48 Viêt kiêu

Une délégation de 48 Vietnamiens d’outre-mer ( Viêt kiêu ) originaires de 22 pays a effectué, du 17 au 23 avril, une visite de terrain à Truong Sa et sur les plates-formes DK1, à bord du navire de surveillance des pêches KN-490, au départ du port international de Cam Ranh. L’information a été communiquée le 24 avril par le Comité d’État chargé des Vietnamiens à l’étranger.

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Photo : VNA/CVN

La délégation, composée également de représentants d’organismes publics, d’entreprises, d’artistes et de journalistes, dite la mission N°10, a mené de nombreuses activités, notamment des visites et remises de dons aux forces armées et aux habitants des îles et des plates-formes, des cérémonies de lever des couleurs, des défilés, ainsi qu’une cérémonie de commémoration en hommage aux martyrs tombés pour la défense de la souveraineté maritime.

Des échanges culturels et artistiques avec les soldats ont également été organisés. L’itinéraire a couvert sept îles et une plate-forme, dont Song Tu Tây, Son Ca, Nam Yêt, Da Lon C, Sinh Tô, Da Tây A, Trường Sa et la plate-forme DK1/19 Quê Duong.

Point marquant de la mission, l’inauguration et la remise d’un jardin potager couvert sur l’île de Truong Sa, financé par le Club Hoàng Sa - Truong Sa en Pologne et la communauté vietnamienne dans ce pays, ont illustré une initiative concrète et humanitaire en faveur des populations insulaires. Ce projet, lancé à la suite d’une mission similaire en avril 2025, témoigne de l’engagement croissant de la diaspora en faveur des territoires maritimes nationaux.

Photo : VNA/CVN

La mission a enregistré des contributions significatives de la communauté vietnamienne à l’étranger, d’une valeur totale de plus de 1,2 milliard de dôngs, comprenant des dons en espèces, des équipements électroniques et des biens de première nécessité, contribuant à améliorer les conditions de vie matérielles et spirituelles des forces et des habitants. Par ailleurs, des contributions supplémentaires, notamment de la communauté vietnamienne en Pologne et de représentants de la diaspora en République tchèque, ont permis de mobiliser 250 millions de dôngs pour soutenir le programme "Verdissement de Truong Sa", avec la construction d’un second jardin potager.

Au cours de cette mission, les participants ont pu observer directement les conditions de vie et de travail dans ces zones éloignées, marquées par des contraintes importantes liées à l’environnement maritime. Ils ont salué la résilience et la détermination des forces en poste, renforçant leur compréhension des politiques nationales en matière de défense de la souveraineté maritime.

Des activités culturelles et d’échanges, telles que des concours artistiques, des rencontres culturelles, des jeux traditionnels et des discussions thématiques, ont également contribué à renforcer les liens entre les participants et les forces déployées, consolidant ainsi la cohésion nationale.

En parallèle, des discussions ont été organisées entre les représentants de la diaspora sur le développement des réseaux associatifs, la mobilisation de la jeunesse, la promotion de la langue vietnamienne ainsi que la mise en place de réseaux de coopération en matière de science, de technologie et d’innovation. Ces échanges visent à jeter les bases de futurs programmes de coopération.

Réaffirmer la souveraineté nationale en mer

Photo : VNA/CVN

À l’issue de la mission, le contre-amiral Hô Thanh Hoan, chef adjoint du département politique de la Marine vietnamienne et chef de la délégation, a souligné que cette initiative contribue à réaffirmer la souveraineté nationale en mer, tout en mobilisant des ressources au service du développement maritime, conformément à la stratégie nationale de développement durable de l’économie maritime à l’horizon 2030, avec une vision à 2045.

De son côté, Nguyên Trung Kiên, président du Comité d’État chargé des Vietnamiens à l’étranger, a estimé que cette mission constituait une expérience marquante, renforçant les liens entre la diaspora et la mère patrie, tout en contribuant à sensibiliser davantage aux enjeux de souveraineté maritime.

Organisée annuellement depuis 2012 par le ministère des Affaires étrangères, en coordination avec la Marine vietnamienne, cette initiative vise à promouvoir les politiques nationales et à affirmer le rôle de la diaspora vietnamienne comme composante indissociable de la nation, engagée dans la construction et la défense du pays.

Au fil des années, ces missions ont contribué à renforcer la compréhension et le soutien de la diaspora aux enjeux maritimes du Vietnam, tout en favorisant la diffusion d’informations objectives et la lutte contre les interprétations erronées concernant la question de la souveraineté en mer.

VNA/CVN