Trois personnes portées disparues en Suisse après des inondations

Photo d’illustration : ARCHIVES OUEST-FRANCE/CVN

Une quatrième personne, une femme qui avait également été portée disparue, a été "retrouvée vivante" et se trouve désormais à l'hôpital, a déclaré à l'AFP un porte-parole de la police.

Des orages et de très fortes précipitations ont provoqué des crues à la suite d'un éboulement dans le val Mesolcina, a expliqué la police cantonale des Grisons dans un communiqué.

"Des rivières sont sorties de leur lit. Des routes ont été inondées et ont dû être fermées", détaille la police.

Plusieurs dizaines d'habitants ont également été évacués de leur maison dans cette région ainsi que dans la vallée voisine de Calanca. De fortes pluies ont affecté ces derniers jours plusieurs régions de Suisse.

Plusieurs routes sont coupées et des lignes de train interrompues. La station de ski réputée de Zermatt, dans le canton du Valais, est coupée du monde depuis vendredi midi 21 juin, à cause d'un risque d'inondations, qui a entraîné l'arrêt des liaisons par train et par la route.

