Tout est prêt pour Paris 2024, selon le président du CIO

Photo: VNA/CVN

Ce que nous pouvons voir ici, où je me trouve depuis plus d'une semaine, c'est que où que vous alliez et veniez, les voyants sont au vert, a déclaré M. Bach. "Tous les préparatifs se déroulent très bien. Le décor est planté", a-t-il ajouté.

Le comité d'organisation a indiqué qu'il était dans la dernière ligne droite. Près de la moitié des Comités nationaux olympiques sont maintenant à Paris, et 2.000 athlètes vivent déjà dans le village olympique et s'entraînent pour les épreuves.

Les premières compétitions sont prévues pour le 24 juillet, deux jours avant la cérémonie d'ouverture, et 8,8 millions de billets ont été vendus jusqu'à présent.

"Nous avons un comité d'organisation qui reste vigilant, qui n'ignore aucun type de défi, ce que vous avez toujours lorsque vous organisez l'événement le plus complexe au monde. Tout cela nous permet d'envisager ces Jeux avec une grande confiance", a ajouté M. Bach.

Xinhua/VNA/CVN