JO Paris 2024 : Léon Marchand se dit galvanisé par son statut de favori aux Jeux

"J'aime bien. Avant je n'aimais pas trop, je n'avais pas envie de me montrer, mais je pense que maintenant je le vois plus comme un challenge", a déclaré le nageur de 22 ans en marge d'un stage de l'équipe de France à Vichy.

Attendu comme l'un des héros des Jeux, Marchand peut viser à Paris jusqu'à quatre médailles individuelles et fait partie des favoris sur plusieurs courses, notamment le 400 m 4 nages dont il détient le record du monde.

"Je sais qu'en France, c'est difficile de gagner une fois et de gagner à nouveau", a-t-il poursuivi. "J'ai envie de faire mon propre chemin et d'essayer de prouver que c'est possible."

"Après, c'est aussi nouveau pour moi. C'est la première fois que j'arrive aux Jeux olympiques à la maison en tant que favori, donc on verra bien. Mais c'est vrai que c'est excitant pour moi."

Marchand avait déjà participé aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021 où il avait pris la sixième place du 400 m quatre nages. Depuis, il a remporté cinq titres aux Championnats du monde.

