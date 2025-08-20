La Maison Blanche lance son compte officiel sur TikTok

La Maison Blanche a lancé mardi 19 août son compte officiel sur TikTok, moins d'un mois avant la date limite fixée par le président américain Donald Trump pour que le réseau social trouve un nouveau propriétaire ou fasse l'objet d'une interdiction aux États-Unis.

>> TikTok de retour dans les boutiques d'applications d'Apple et de Google

>> TikTok menacé d'une amende dans l'UE pour manque de transparence des publicités

>> Données personnelles : TikTok visé par de nouvelles plaintes

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le compte a publié sa première vidéo mardi après-midi 19 août, un clip de 27 secondes montrant M. Trump marchant et interagissant avec ses partisans, accompagné d'un extrait de son discours d'acceptation lors de la Convention nationale républicaine de 2016.

Quelques heures après la première vidéo, le compte a recueilli plus de 57.000 adeptes, tandis que le compte TikTok utilisé par M. Trump pour sa campagne présidentielle de l'année dernière compte plus de 15 millions d'adeptes.

Au cours de son premier mandat, Donald Trump a signé un décret visant à interdire l'application, qui appartient à la société chinoise ByteDance, dans le pays, à moins que ByteDance ne cède ses activités américaines à une société américaine. Ce décret n'est pas entré en vigueur en raison de contestations judiciaires.

Depuis son second mandat, M. Trump a repoussé la date limite à deux reprises, de 75 jours chacune, le 20 janvier et le 4 avril, respectivement. Le 19 juin, il a signé un décret pour permettre à TikTok de continuer à fonctionner aux États-Unis pendant 90 jours supplémentaires, repoussant ainsi la date limite jusqu'au 17 septembre prochain.

Xinhua/VNA/CVN



