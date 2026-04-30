Thang Long - Chè Viêt : une parenthèse d’élégance au cœur de la vie urbaine

>> Cafe Show & Tea Show Vietnam 2026 : un levier pour l'industrie de la restauration
>> Le parfum du patrimoine dans une tasse de thé Shan Tuyêt
|L'art du thé vietnamien : Entre héritage et sérénité avec Thang Long - Chè Viêt.
Loin de l'agitation urbaine, le salon Thang Long - Chè Viêt est un havre de paix où le temps semble s'arrêter. Suivez Lloyd Doré-Green, un étudiant britannique, dans l'exploration de cet espace suspendu, exhalant les parfums les plus fins des thés de haute qualité. Une véritable expérience sensorielle et spirituelle à ne pas manquer.
>> Cafe Show & Tea Show Vietnam 2026 : un levier pour l'industrie de la restauration
>> Le parfum du patrimoine dans une tasse de thé Shan Tuyêt
|L'art du thé vietnamien : Entre héritage et sérénité avec Thang Long - Chè Viêt.