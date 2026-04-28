>> Exposition de peintures du roi Hàm Nghi à Hanoï
>> La nostalgie transparaît dans la rétrospective de l’empereur Hàm Nghi à Hanoï
|Exposition de peintures du roi Hàm Nghi à Hanoï.
L’exposition “Ciel, Vitalité, Reflet” (Trời, Non, Nước), qui réunit pour la première fois à Hanoï 20 œuvres picturales du roi Hàm Nghi (1871-1944), vient d’ouvrir officiellement ses portes au Temple de la Littérature.
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