Exposition de peintures du roi Hàm Nghi à Hanoï

L’exposition “Ciel, Vitalité, Reflet” (Trời, Non, Nước), qui réunit pour la première fois à Hanoï 20 œuvres picturales du roi Hàm Nghi (1871-1944), vient d’ouvrir officiellement ses portes au Temple de la Littérature.