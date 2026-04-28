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Exposition de peintures du roi Hàm Nghi à Hanoï

L’exposition “Ciel, Vitalité, Reflet” (Trời, Non, Nước), qui réunit pour la première fois à Hanoï 20 œuvres picturales du roi Hàm Nghi (1871-1944), vient d’ouvrir officiellement ses portes au Temple de la Littérature.

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Exposition de peintures du roi Hàm Nghi à Hanoï.
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Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

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E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

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