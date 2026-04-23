>> L’économie vietnamienne bondit de 7,83% au premier trimestre
>> L’investissement total en hausse de 11% au premier trimestre 2026
>> Impératif de nouveaux moteurs de croissance
|L’économie vietnamienne maintient sa dynamique de croissance .
Au premier trimestre 2026, l’économie vietnamienne a enregistré une croissance de 7,83%, soit le niveau le plus élevé des dix dernières années. Ce résultat montre que l’économie conserve une reprise dynamique malgré les fortes turbulences de l’économie mondiale.
>> L’économie vietnamienne bondit de 7,83% au premier trimestre
>> L’investissement total en hausse de 11% au premier trimestre 2026
>> Impératif de nouveaux moteurs de croissance
|L’économie vietnamienne maintient sa dynamique de croissance .