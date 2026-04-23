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L’économie vietnamienne maintient sa dynamique de croissance

Au premier trimestre 2026, l’économie vietnamienne a enregistré une croissance de 7,83%, soit le niveau le plus élevé des dix dernières années. Ce résultat montre que l’économie conserve une reprise dynamique malgré les fortes turbulences de l’économie mondiale.

>> L’économie vietnamienne bondit de 7,83% au premier trimestre

>> L’investissement total en hausse de 11% au premier trimestre 2026

>> Impératif de nouveaux moteurs de croissance

L’économie vietnamienne maintient sa dynamique de croissance .
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