L'Égypte en alerte face à une fuite potentielle sur un navire gazier dans le golfe d'Aqaba

>> Égypte : un porte-conteneurs heurte un pont sur le canal de Suez sans causer l'interruption du trafic

>> La ZE du canal de Suez a attiré 1,85 milliard d'USD d'investissements

Photo : AFP/VNA/CVN

Ali Abu Senna, directeur de l'Agence égyptienne des affaires environnementales (EEAA), a inspecté le site de l'incident et a ordonné de "relever l'état d'urgence et de préparation en prévision de toute fuite ou pollution potentielle liée au navire". Il a également ordonné la plus grande vigilance possible au Centre Al-Salam de lutte contre la pollution marine par les hydrocarbures, un organisme basé à Charm el-Cheikh et affilié au ministère de l'Environnement.

Le navire gazier en question a percuté des récifs coralliens à l'entrée du golfe d'Aqaba près de la ville balnéaire de Charm el-Cheikh, au bord de la mer Rouge, indique le communiqué.

Le texte ne précise pas la date exacte de l'incident, mais indique qu'il s'est produit pendant les vacances liées à la fête de l'Aïd al-Fitr.

APS/VNA/CVN