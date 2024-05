Tennis : Paul étourdit Hurkacz et s'offre une première demi-finale à Rome

Photo : AFP/VNA/CVN

Paul, 16e au classement ATP, avait fait chuter au tour précédent le tenant du titre et 4e mondial, le Russe Daniil Medvedev.

Il a enchaîné une deuxième victoire contre un joueur du top 10 mondial, une première dans sa carrière durant le même tournoi, en s'appuyant sur son service.

Hurkacz, tombeur de l'Espagnol Rafael Nadal au 2e tour, a lui été pénalisé par son incapacité à remporter ses jeux de service : malgré un sursaut dans la deuxième manche, il en a abandonné sept au total.

"C'était un drôle de match. Le troisième set, c'était un peu comme des montagnes russes avec des hauts et des bas pour chacun d'entre nous", a expliqué Paul en conférence de presse.

Avant d'arriver à Rome, Paul, 26 ans, n'avait joué que deux matches sur terre battue à Madrid, tournoi qui marquait son retour sur le circuit après une blessure à la hanche qui l'avait obligé d'abandonner durant son entrée en lice au Masters 1000 de Miami.

"Ma blessure à la hanche à Miami est survenue à un moment où je jouais sans doute mon meilleur tennis", a-t-il rappelé.

"Mais je commence à me sentir de plus en plus à l'aise sur terre battue. Je prends plus de plaisir cette saison, je ne me plains plus des rebonds, j'ai une approche plus relax de cette surface et c'est ce qu'il faut pour que cela fonctionne sur terre à mon avis", a-t-il poursuivi.

L'Américain tentera de décrocher vendredi 17 mai son billet pour sa quatrième finale sur le circuit ATP, la première sur terre battue, face au Grec Stefanos Tsitsipas (8e) ou au Chilien Nicolas Jarry (24e).

Paul, vainqueur du tournoi de Dallas cette saison, est le premier Américain dans le dernier carré au Foro Italico depuis Reilly Opelka en 2021.

AFP/VNA/CVN