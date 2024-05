Prix Marc-Vivien Foé : Aubameyang, le retour gagnant

Photo : Icon Sport/CVN

Alexis Sanchez parti, l'Olympique de Marseille était en quête d'une pointure susceptible de faire oublier le Chilien. Le 21 juillet, le nom de son successeur est connu : il s'agit de Pierre-Emerick Aubameyang. Passé par Arsenal et le Barça comme son prédécesseur, l'attaquant international gabonais arrive lui aussi à la Commanderie animé du désir de relancer sa carrière. Libéré de sa dernière année de contrat par Chelsea, l'ancien Stéphanois débarque libre à l'OM, au sortir d'une saison difficile. Alors éloigné des terrains depuis le début du mois de mai, il n'a marqué que 3 buts en 22 apparitions toutes compétitions confondues avec les Blues.

Dans une équipe éliminée de la Ligue des Champions par le Panathinaïkos malgré son doublé du match retour, Pierre-Emerick Aubameyang va prendre son temps pour convaincre qu'il est le bon choix pour cet OM au banc instable, l'Italien Gennaro Gattuso remplaçant l'Espagnol Marcelino fin septembre. Si son premier rendez-vous en Ligue Europa, contre l'Ajax Amsterdam (2-2, le 21 septembre 2023), se solde par un doublé, ses statistiques des premiers mois laissent beaucoup d'observateurs sur leur faim. L’international gabonais se voit reprocher à longueur de semaines de ne pas justifier son statut d’attaquant vedette, percevant un salaire astronomique de 700.000 euros par mois, dans un club il est vrai très généreux en matière salariale. Le 5 novembre, la réception de Lille (0-0) voit même le public du stade Vélodrome le siffler. Le chat est alors maigre, avec 5 petits buts en Ligue 1 au cours de ses 16 premiers matchs, dont 4 pour le seul mois de décembre, qui s'avèrera être celui du déclic.

De Gattuso à Gasset, un homme de base

Ce retournement ne tombe pas du ciel. Pendant ces semaines de disette, Pierre-Emerick Aubameyang travaille patiemment. Et si Gennaro Gattuso cèdera à son tour sa place sur le banc à Jean-Louis Gasset, en février, le buteur retrouvé ne manquera pas de dire sa reconnaissance au technicien italien, qui fit sa connaissance dans les années 2000 à l'AC Milan. "C’est vraiment grâce au travail de Gattuso et son staff, on a bossé énormément, chaque semaine, c’était basé sur le rythme. Il me disait : +Ça fait combien d’années que tu ne t’es pas entraîné à ce rythme-là ?+'", racontait Aubameyang dans une interview accordée à L’Equipe, début mai. "Barcelone, on s’entraînait bien, attention. Mais je ne les (Gattuso et son staff) remercierai jamais assez de m’avoir redonné ce peps’, parce que quand tu es bien physiquement, tu réussis les gestes plus simplement".

Arrivé aux commandes dans la foulée d'une CAN que Pierre-Emerick Aubameyang ne disputa pas, faute de qualification de son pays, Jean-Louis Gasset a trouvé en le Gabonais un relais privilégié, lui qui souhaitait tourner la page de l'échec cuisant subi avec la Côte d'Ivoire (son ex-adjoint et remplaçant Emerse Faé remportant le trophée au terme d'un parcours renversant, ndlr). "Depuis que je suis arrivé, c’est le joueur qui fait la différence, c’est un professionnel hors-pair. Il a 20 ans dans la tête. C’est une très belle personne, il est généreux. S’il a fait une carrière comme ça, c’est normal qu’il fasse une grande saison à l’OM", a confié l'expérimenté technicien français. Plus pragmatique que ses prédécesseurs, l'ancien adjoint historique de Laurent Blanc laisse davantage de libertés à Aubameyang, tantôt aligné sur le côté gauche d'une attaque à trois éléments, tantôt au poste d'avant-centre.

Frustration en Europe, espoir en Afrique

L'histoire aurait pu être encore plus belle si Aubameyang et l'Olympique de Marseille n'avaient pas calé sévèrement en demi-finales de la Ligue Europa contre l'Atalanta Bergame. Le lauréat de cette seizième édition du prix Marc-Vivien Foé, avec une large avance sur Achraf Hakimi (PSG) et Nabil Bentaleb (Lille), va désormais tenter d'aider son équipe à sauver ce qui peut encore l'être en Ligue 1. Son avenir à l'OM ? "Bonne question ! Je fais toujours le point à la fin de la saison. On va finir cette saison avec les grands matchs à venir, et on en reparlera à ce moment-là", avait dit avant le crash en Lombardie celui qui est sous contrat jusqu'en juin 2026. Déjà sollicité dans le Golfe persique par le passé, ainsi qu'il l'a lui-même reconnu, le buteur va immanquablement voir les rumeurs saoudiennes refleurir à son sujet.

Il sera bien temps d'y répondre quand la saison sera terminée. Car Pierre-Emerick Aubameyang a dans un coin de sa tête l'idée de réussir ses retrouvailles avec l'équipe nationale gabonaise pour que cet exercice 2023-2024 soit abouti sur toute la ligne. Fin mars, l'ancien Gunner avait ouvert la porte à un tel retour en rencontrant le sélectionneur des Panthères, Thierry Mouyouma. Les deux hommes étaient en froid depuis octobre 2023. Convoqué par le nouveau coach, "PEA" ne s'était pas présenté à ce premier rassemblement. Arguant d'une blessure, l'homme aux 30 buts en 74 sélections était resté à Marseille au lieu de venir la faire constater, comme le veut l'usage. Désireux d'imposer d'entrée leur autorité, le nouveau sélectionneur et son staff avaient très mal perçu cette liberté prise par un joueur supposé donner l'exemple. D'où la mise à l'écart, qui va toucher à sa fin en ce mois de juin pour la reprise des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Avec les Panthères, le meilleur joueur africain de Ligue 1 va défier la Côte d'Ivoire et la Gambie. Jouer le Mondial sous les couleurs de son pays, voilà peut-être le rêve ultime de Pierre-Emerick Aubameyang.

Prix Marc-Vivien Foé : le palmarès

2009*: Marouane Chamakh (Bordeaux - Maroc)

2010*: Gervinho (Lille - Côte d'Ivoire)

2011 : Gervinho (Lille - Côte d'Ivoire)

2012 : Younès Belhanda (Montpellier - Maroc)

2013 : Pierre-Emerick Aubameyang (Saint-Etienne - Gabon)

2014 : Vincent Enyeama (Lille - Nigeria)

2015 : André Ayew (Marseille - Ghana)

2016 : Sofiane Boufal (Lille - Maroc)

2017 : Jean Mickaël Seri (Nice - Côte d'Ivoire)

2018 : Karl Toko Ekambi (Angers- Cameroun)

2019 : Nicolas Pépé (Lille - Côte d'Ivoire)

2020 : Victor Osimhen (Lille - Nigeria)

2021 : Gaël Kakuta (Lens - RD Congo)

2022 : Seko Fofana (Lens - Côte d'Ivoire)

2023 : Chancel Mbemba (Marseille - RD Congo)

2024 : Pierre-Emerick Aubameyang (Marseille - Gabon)

(*) Ne s'appelait pas encore "Prix Marc-Vivien Foé".

