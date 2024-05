NBA

Les Nuggets et les Pacers reviennent à égalité face aux Timberwolves et aux Knicks

Les Denver Nuggets ont battu les Minnesota Timberwolves (115-107) et les Indiana Pacers ont dominé les New York Knicks (121-89) en NBA dimanche 12 mai, les deux équipes revenant à égalité 2-2 en demi-finale de leur conférence respective, disputée au meilleur des sept matches.

>> Les Knicks et les Pacers se donnent rendez-vous en demi-finale de la Conférence Est

>> Victor Wembanyama désigné "rookie de l'année", une première pour un Français

>> NBA : le Français Rudy Gobert désigné "meilleur défenseur de l'année" pour la 4e fois

>> NBA : les Knicks de Jalen Brunson font le break face aux Pacers

Photo : AFP/VNA/CVN

Le MVP de la saison régulière, Nikola Jokic, et son équipier Aaron Gordon, ont porté les Nuggets, champions en titre. Jokic a marqué 35 points, pris 7 rebonds et offert 7 passes, Gordon a ajouté 27 points, 7 rebonds et 6 passes.

Jamal Murray (19 pts, 8 passes, 5 rebonds) a aussi marqué la rencontre avec un tir au buzzer à la mi-temps, à plus de 16 m du cerceau.

"Tout le monde a bien joué, (...) tout le monde s'est impliqué et tout le monde a contribué à cette victoire. C'est une grande victoire pour nous, maintenant nous devons jouer à domicile", a déclaré Jokic, alors que les Nuggets avaient perdu chez eux les deux premiers matches de cette série.

"On a juste besoin de gagner le prochain match, c'est tout ce qui importe", a-t-il ajouté, le match N°5 ayant lieu mardi 14 mai. "Maintenant, (la série) est au meilleur des trois matches", a-t-il résumé.

Pour les Timberwolves, le Français Rudy Gobert a marqué 11 points et pris 14 rebonds, mais a manqué quatre de ses neuf lancers francs.Tyrese Haliburton #0 des Indiana Pacers réagit après un panier à trois points contre les New York Knicks lors du quatrième match du deuxième tour des séries éliminatoires de la Conférence Est au Gainbridge Fieldhouse le 12 mai 2024 à Indianapolis, IndianaAnthony Edwards a été le meilleur scoreur de la rencontre avec 44 points, mais cela n'aura pas suffi face à des Nuggets plus précis (57% au tir, contre 47,6% pour Minnesota). Karl-Anthony Towns a terminé la rencontre avec 13 points, après avoir affiché zéro tir réussi sur sept au premier quart-temps.

Les Pacers, vainqueurs à domicile.

À l'Est, Tyrese Haliburton (20 pts) a porté les Pacers dans une rencontre à sens unique, où la franchise de l'Indiana a fait tourner son attaque à plein régime quand les Knicks ont souffert, rattrapés par les blessures.

Les Pacers ont réussi 56,8% de leurs tirs, avec 14 tirs à trois points et une domination dans la peinture. T.J. McConnell a marqué 15 points pour Indiana, dont six joueurs ont marqué au moins dix points.

Malgré l'ovation des fans du Gainbridge Fieldhouse d'Indianapolis, Haliburton a souligné que les Pacers devaient rester concentrés sur la tâche qui les attend. "Nous avons fait notre travail, a-t-il résumé. Ils ont fait leur travail et ont remporté deux victoires à domicile, nous avons fait le nôtre et remporté deux victoires à domicile. Le cinquième match est plus important".

Les deux entraîneurs ont laissé leurs titulaires sur le banc pour le quatrième quart-temps, alors que le match était déjà plié, préparant déjà la rencontre N°5 programmée mardi à New York.

"Nous devons maintenant aller là-bas et obtenir une victoire au Madison Square Garden, a déclaré Haliburton. Nous nous attendons à ce qu'ils donnent un grand coup de poing avant le cinquième match, mais nous en sommes aussi capables".

Photo : AFP/VNA/CVN

Malgré les absences d'OG Anunoby, Julius Randle, Mitchell Robinson et Bojan Bogdanovic, l'entraîneur de New York, Tom Thibodeau, n'a pas voulu parler de blessures, alors que les Knicks n'ont réussi que sept de leurs 37 tirs à trois points.

"Tout le monde a quelque chose, c'est les playoffs, a dit Thibodeau. Que vous perdiez d'un point ou de 30, c'est une défaite. (...) Il faut réagir".

AFP/VNA/CVN