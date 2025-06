Roland-Garros : Coco Gauff, le sacre du printemps

Elle tient son grand titre sur terre battue : l'Américaine Coco Gauff s'est appuyée sur son inlassable défense et les errements de la N o 1 mondiale Aryna Sabalenka pour s'offrir samedi 7 juin à 21 ans son premier Roland-Garros.

Photo : AFP/VNA/CVN

Trois ans après avoir été balayée en deux sets par Iga Swiatek pour sa première finale à Paris, la No2 mondiale a cette fois réussi à inscrire son nom au palmarès du Grand Chelem français, une décennie après le dernier triomphe d'une Américaine à Paris, celui de son illustre compatriote Serena Williams.

Juste après la 70e faute directe d'Aryna Sabalenka, Coco Gauff, victorieuse 6-7 (5/7), 6-2, 6-4, est tombée au sol et s'est allongée le long de la ligne de fond, peinant à croire qu'elle avait bel et bien conquis son deuxième trophée majeur, 21 mois après le premier déjà gagné contre la Bélarusse à l'US Open 2023.

Sur un court Philippe-Chatrier balayé par le vent, rendant les conditions de jeu "très difficiles", Gauff savait en entrant sur le court que l'issue de la finale "dépendrait uniquement du mental".

"Ça s'est vraiment joué sur les derniers points. Ce n'était pas joli, mais le travail a été fait, et c'est tout ce qui compte", a-t-elle savouré en conférence de presse.

Avec ce 10e titre à son palmarès, l'Américaine met fin à une disette de sept mois, puisqu'elle n'avait plus soulevé de trophée depuis sa victoire début novembre aux Finales WTA à Ryad.

Photo : AFP/VNA/CVN

Elle s'affirme surtout comme le principal obstacle à l'emprise croissante de Sabalenka sur le circuit féminin, alors que l'ex-No1 mondiale Iga Swiatek, triple tenante du titre à Paris, n'a plus remporté le moindre trophée depuis son sacre à Roland-Garros en juin 2024.

Île grecque et tequila

Malgré des progrès évidents sur terre battue ces derniers mois, attestés par une finale au WTA 500 de Stuttgart, un troisième titre à Madrid début mai et une victoire de prestige en demi-finales contre Swiatek, Sabalenka a vécu samedi une nouvelle désillusion en finale d'un tournoi majeur, un peu plus de quatre mois après sa défaite surprise en finale de l'Open d'Australie contre une autre Américaine, Madison Keys.

En larmes sur le podium protocolaire, Sabalenka a reçu une émouvante ovation des spectateurs parisiens tentant de la réconforter avant son discours.

"Montrer un tennis si mauvais en finale, ça fait vraiment mal", a regretté la perdante après avoir reçu le trophée de finaliste des mains de la quadruple lauréate Justine Henin, une des nombreuses personnalités présentes samedi 7 juin au même titre que l'acteur Omar Sy, l'escrimeuse Sara Balzer, le décathlonien Kevin Mayer ou la judoka Clarisse Agbégnénou.

"C'est la pire finale que j'aie jamais jouée", a estimé une Sabalenka abattue en conférence de presse, révélant qu'elle allait s'offrir quelques jours de vacances sur une île grecque pour digérer cette nouvelle défaite douloureuse à coups de "tequila" et d'"oursons en gélatine".

Entre les bourrasques de terre battue, il s'est d'abord agi pour Gauff de survivre à la tornade Sabalenka.

Alternant services surpuissants, gifles en coup droit et amorties, la Bélarusse de 27 ans s'est rapidement détachée pour mener 4-1. Mais la machine s'est ensuite déréglée et Gauff a exploité les fautes directes de la native de Minsk, pour remonter deux breaks de retard, recoller à 4-4 et finalement pousser son adversaire au jeu décisif, remporté 7/5 par Sabalenka au bout d'1h17 de combat haletant.

Mais il n'y avait rien d'éphémère dans la baisse de régime de la Bélarusse, qui a eu les pires peines du monde à prendre son service, breakée neuf fois sur quinze.

Photo : AFP/VNA/CVN

Sortie quelques instants du court à l'issue du premier acte, l'Américaine avait manifestement digéré sa déception quand elle est revenue sur le Central, puisqu'elle a infligé un 6-2 expéditif à son adversaire en une trentaine de minutes pour égaliser à une manche partout.

Malgré sa fébrilité au service (8 doubles fautes), Gauff est parvenue à conserver plus souvent son engagement que Sabalenka dans le set décisif, remporté 6-4 après 2h38 de bagarre.

Avant de s'offrir la coupe Suzanne-Lenglen, Gauff ne comptait qu'un seul titre sur terre battue à son palmarès, au modeste tournoi de Parme en 2021. Et elle restait sur deux finales perdues à Madrid et Rome qui sont désormais oubliées.

AFP/VNA/CVN