F1 : Russell en pole devant Verstappen au Canada, les McLaren en retrait

>> F1 : Leclerc le plus rapide des essais libres 2

>> F1 : Norris se réveille à Monaco et prive Leclerc de la pole position

>> F1 : nouvelle pole pour Piastri, doublé pour McLaren

Photo : AFP/VNA/CVN

Comme l'an dernier, le Britannique, chaussé de pneus médiums au lieu des tendres habituels, a décroché la première place sur la grille au nez et à la barbe du quadruple champion du monde en titre néerlandais Max Verstappen (Red Bull).

La lutte au premier virage entre les deux hommes s'annonce palpitante, deux semaines après leur accrochage à Barcelone qui avait valu une pénalité à +Mad Max+, désormais sous la menace d'une suspension en cas de nouvelle manoeuvre dangereuse.

"Je ne vais pas changer ma façon de piloter car il pourrait être pénalisé. Et je ne pense pas que Max va la changer non plus et me laisser la porte ouverte au premier virage. Nous sommes tous là pour gagner au final", a expliqué Russell en conférence de presse.

Verstappen agacé

Interrogé sur cet accrochage, Verstappen n'a pas caché son agacement et s'est refusé à évoquer le sujet.

"Je n'ai pas besoin d'en parler encore, cela m'énerve profondément. Vous en avez déjà parlé jeudi et c'était une perte de temps, c'est vraiment puéril. C'est pourquoi je ne veux pas en dire plus car c'est vraiment agaçant", a lâché le Néerlandais.

En prenant la troisième place des qualifications, le leader du championnat du monde, Oscar Piastri, a sauvé les meubles pour McLaren, qui n'a pas réussi en piste à faire valoir sa supériorité sur ses concurrents

"Pour être honnête, au vu du déroulement de mes essais libres, je suis plutôt satisfait. Je suis assez content d'être troisième, même si ce n'est pas ce qu'on espérait. Mais je vais m'en satisfaire", a sobrement commenté l'Australien.

Norris décevant

Son coéquipier britannique Lando Norris, qu'il devance de dix points au classement des pilotes, a en revanche raté sa Q3 (troisième partie des qualifications) et devra se contenter de la septième place sur la grille.

Même si les monoplaces de couleur papaye disposent d'un meilleur rythme en course que tous leurs adversaires, le vice-champion du monde aura bien du mal à viser la victoire dimanche 15 juin. Avant tout, il devra tenter de ne pas trop se laisser distancer par Piastri dans la course au titre mondial.

La quatrième place du jeune Italien Andrea Kimi Antonelli a confirmé la bonne tenue des Mercedes sur le piégeux tracé québecois. L'écurie allemande dispose de bonnes chances d'obtenir un nouveau podium au Canada, un an après la troisième place de Russell.

Comme souvent cette saison, Ferrari a encore éprouvé des difficultés en qualifications samedi 14 juin : si le septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton a limité la casse en réalisant le cinquième chrono, le Monégasque Charles Leclerc a dû se contenter de la huitième position.

Le bon rythme en course affiché généralement par la Scuderia pourrait toutefois permettre aux deux pilotes en rouge de grappiller des places dimanche 15 juin.

Le rookie français Isack Hadjar (Racing Bulls) a disputé sa quatrième Q3 consécutive et réalisé le neuvième temps. Mais il a été pénalisé de trois places sur la grille pour avoir gêné l'Espagnol Carlos Sainz (Williams) durant la Q1.

Esteban Ocon (Haas) partira 14e après avoir réalisé le 15e temps des qualifications. Le Français bénéficie de la lourde sanction de 10 places infligée au Japonais Yuki Tsunoda pour avoir doublé sous régime de drapeau rouge durant les essais libres.

Initialement 11e, le Nippon s'élancera en dernier, juste devant son ami français Pierre Gasly (Alpine), qui a réalisé le 20e et dernier temps de la Q1, mais à seulement 841 millièmes du leader.

Le Normand a été malchanceux puisqu'un drapeau rouge, brandi après que le capot moteur de la Williams du Thaïlandais Alexander Albon s'est brisé en morceaux en pleine ligne droite, a annihilé sa tentative alors qu'il était en train d'améliorer son chrono.

Seule consolation pour Alpine, l'Argentin Franco Colapinto a enfin réussi ses qualifications avec le 12e temps et donc la 10e place sur la grille grâce aux sanctions imposées à Hadjar et Tsunoda.

AFP/VNA/CVN