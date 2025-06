Aux 24 Heures du Mans, Ferrari récidive et soigne sa légende

La Ferrari "semi-privée" N o 83, aux mains notamment de l'ancien pilote de F1 polonais Robert Kubica, a remporté dimanche 15 juin les 24 Heures du Mans, offrant à la marque italienne un fabuleux triplé, après ses succès en 2023 et 2024.

Cette victoire cache aussi une première historique : Ye Yifei, le coéquipier de Kubica et du Britannique Phil Hanson, devient le premier chinois à s'imposer dans la plus prestigieuse course d'endurance automobile de la planète.

Il s'en est fallu de peu pour que l'écurie au Cheval cabré ne s'offre aussi un triplé sur la ligne d'arrivée, ce qu'elle avait fait deux fois en 1961 et 1965. Elle en a été privée par le talent des pilotes de la Porsche No6, dont le Français Kévin Estre, qui ont arraché la deuxième place à deux heures de l'arrivée.

Cette troisième victoire consécutive de Ferrari - après le succès de prestige du centenaire du Mans en 2023 et l'édition 2024 - est évidemment un triomphe pour le constructeur italien.

Mais le bonheur des tifosi ne sera peut-être pas partagé sans réserve à Maranello. La voiture gagnante n'étant pas engagée directement par le constructeur, mais par l'écurie AF Corse, les points de sa victoire ne sont pas crédités à Ferrari pour le championnat du monde d'endurance, le WEC.

Glamour

Ce succès de la marque la plus glamour du sport automobile contribuera aussi à asseoir la réputation grandissante du championnat du monde. Délaissé par les grandes écuries dans les années 2010, outrageusement dominé par Toyota qui n'avait pas de concurrent à sa hauteur, le WEC s'est réinventé en 2021 en lançant la catégorie des "Hypercars".

Des prototypes magnifiques, mais au budget plus abordable pour les grands constructeurs que les anciennes LMP1, et un règlement parfois controversé, conçu pour favoriser le spectacle : une "balance de performance" qui permet aux organisateurs d'équilibrer les performances des voitures, en imposant des handicaps de poids et/ou de puissance aux plus véloces d'entre elles.

L'idée a séduit puisque 21 "Hypercars" étaient cette année au Mans, représentant au total huit marques prestigieuses.

Ce championnat a au passage rendu aux 24 Heures du Mans leurs lettres de noblesse, après des éditions parfois peu disputées sous "l'ère Toyota", faute de concurrence. Dimanche 15 juin, pour la première fois de l'histoire du Mans, les quatre premiers étaient séparés à l'arrivée par moins de 30 secondes.

La course s'est joué en plusieurs actes. Après une première bagarre entre grandes équipes dans les quatre premières heures, Ferrari a pris le contrôle des opérations. À 20 heures samedi 14 juin, les trois bolides de la Scuderia se sont portés en tête et, après être sortis gagnants d'une longue nuit de bagarre, ils pouvaient même, à trois heures de l'arrivée, espérer truster les trois premières places.

Estre fait le show

Mais les pilotes de la Porsche No6 ont sorti le grand jeu. La veille déjà, le Français Kevin Estre avait fait le show en remontant de la 21e place sur la grille à la quatrième, en tout juste 1h15. Et pendant la nuit, la No6 avait constamment titillé les Ferrari.

Vers 13h00, après un relais tonitruant du Belge Laurens Vanthoor, pour recoller aux Ferrari, l'Australien Matt Campbell s'est emparé de la troisième place avant 14h00. Kevin Estre a défendu la position, éjectant du podium l'équipage de la Ferrari No50, vainqueur l'an dernier.

Derrière, Cadillac a fait honneur à sa pole position obtenue en qualification, plaçant une voiture en 5e position. Alpine en revanche, qui ambitionnait de se mêler à la bagarre, n'a pas tenu le rythme. Les deux voitures bleues au A fléché terminent à deux et trois tours du vainqueur.

Pour Peugeot enfin, pas de miracle. La marque française au Lion termine aux 11e et 17e places, au niveau où elle a été toute la saison en championnat du monde.

Par ailleurs, l'ancien roi de la MotoGP Valentino Rossi, qui participait à ses deuxièmes 24 Heures du Mans en catégorie LMGT3 (voitures issues de la série), a été contraint à l'abandon pour la deuxième fois en deux ans.

AFP/VNA/CVN