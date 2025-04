L'UE pourrait revoir la transition verte en raison des problèmes économiques

La Commission européenne envisage la possibilité de revoir un certain nombre de dispositions de la législation sur l'énergie verte afin de réduire les exigences pour les entreprises européennes ayant des difficultés dans un contexte d'aggravation des problèmes économiques. C'est ce qu’a rapporté le journal Politico en citant des sources.

>> France : un plan à 100 milliards d'euros pour moderniser le réseau électrique

>> Plus de voitures électriques en circulation que de modèles essence

>> Pourquoi les géants européens de l'automobile calent

Photo : VNA/CVN

Selon leurs informations, l'organe exécutif de la communauté a décidé de "réduire les formalités administratives pour les entreprises défavorisées qui font face à une forte concurrence de la part des entreprises étrangères, en raison de la détérioration des perspectives économiques et de la menace de droits de douane de la part des États-Unis". Comme le rappelle l’édition, le mois dernier, Bruxelles a proposé d'exempter la plupart des entreprises de rapports excessifs et d'une prochaine taxe carbone.

Bruxelles pourrait maintenant renoncer à une règle visant à réduire la consommation d'énergie, selon des sources. En vertu de la directive actualisée de l'UE sur l'efficacité énergétique, la communauté doit réduire la consommation d'énergie de 11,7% d'ici 2030 (par rapport à 2020). Bruxelles a l'intention d'ajuster la législation verte en raison des critiques croissantes à l'encontre du programme de transition prévoyant que la communauté atteigne la neutralité climatique d'ici 2050.

Comme l’indique le journal, les entrepreneurs et les hommes politiques déclarent de plus en plus souvent que le paquet vert est trop pénible compte tenu d'autres problèmes économiques pressants.

TASS/VNA/CVN