Hamilton ravi de ses "sensations" pour ses premiers essais au volant d'une Ferrari

Photo : AFP/VNA/CVN

"J'ai eu la chance de vivre de nombreuses premières fois dans ma carrière, du premier test à la première course, en passant par le 1er podium, première victoire et championnat, alors je ne savais pas combien de premières fois j'avais encore à vivre" a déclaré Hamilton. "Mais piloter une Ferrari pour la première fois ce matin a été l'une des meilleures sensations de ma vie", a poursuivi le septuple champion du monde de F1.

Malgré le brouillard et l'humidité, les fans ont pu voir le Britannique de 40 ans et son casque jaune depuis un pont surplombant la piste, tout près du quartier général de Ferrari à Maranello.

"Lorsque j'ai démarré la voiture et franchi la porte du garage, j'ai eu le plus grand des sourires", a ajouté Hamilton. "Cela m'a rappelé la toute première fois que j'ai testé une monoplace de F1, c'était un moment tellement spécial et exaltant, et me voilà, presque 20 ans plus tard, en train de ressentir à nouveau ces émotions."

Hamilton a annoncé à la surprise générale en février dernier qu'il quittait Mercedes pour Ferrari en 2025 après douze années fructueuses au sein de l'écurie allemande avec à la clé six de ses sept titres mondiaux. Avec son nouveau coéquipier, le Monégasque Charles Leclerc, ils dévoileront le 19 février à Maranello la monoplace qu'ils piloteront cette saison.

S'ensuivront les premiers essais officiels la semaine suivante à Bahreïn, avant le premier Grand Prix de la saison, le 16 mars en Australie. Ferrari attend un titre mondial chez les pilotes depuis 18 saisons et le couronnement de Kimi Räikkönen en 2007.

En 2024, Hamilton n'a remporté que deux Grands Prix et notamment celui de Grande-Bretagne, en juillet, qui a mis fin à deux ans et demi de disette. Il a terminé septième du championnat du monde des pilotes à 214 points du vainqueur Max Verstappen (Red Bull).

AFP/VNA/CVN