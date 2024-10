Ski alpin : Alexander Steen Olsen remporte le slalom géant de Sölden

>> Ski alpin : Brignone en tête du géant de Saalbach, Gut-Behrami en retrait

>> Ski alpin : après sa grave blessure, Goggia vise un retour sur les pistes en juillet

>> Ski alpin : triplé et globe du super-G pour les Suisses, Sarrazin 4e pour son retour

Photo : AFP/VNA/CVN

Pour son retour en Coupe du monde après une saison sans courir en raison d'un conflit avec sa fédération, le Norvégien Lucas Pinheiro Braathen, désormais sous les couleurs du Brésil, le pays de sa mère, a réalisé une grosse remontée en seconde manche pour finir à la quatrième place.

Steen Olsen s'est montré costaud en réalisant le meilleur temps de la première manche, dans un mouchoir avec le Croate Filip Zubcic (+0.02) et Kristoffersen (+0.08). Le jeune Norvégien s'était imposé en février 2023 à Palisades Tahoe (États-Unis) en slalom, pour son premier succès en Coupe du monde.

Autre retour marquant après plus de cinq ans et demi après sa dernière course en Coupe du monde, l'Autrichien Marcel Hirscher, désormais sous pavillon néerlandais le pays de sa mère, s'est qualifié en seconde manche en réalisant le 28e temps de la première, et a pris la 23e place.

"Ça a été une grande progression, je sens qu'il ne manque pas tellement. C'est vraiment cool et je suis super content. Je dois me demander +Waouh, où est-ce que j'ai trouvé ça?+. J'aime bien ça. C'est si beau d'avoir le droit de faire quelque chose sans en avoir l'obligation. Par le passé, c'était une obligation de faire au moins deuxième. Aujourd'hui, c'était super de m'être qualifié pour la seconde manche", a commenté Hirscher au micro de la télévision publique allemande BR après la course.

La première manche avait été marquée par la sortie de piste du Suisse Marco Odermatt, triple vainqueur de la Coupe du monde (2022, 2023 et 2024) et grand dominateur en slalom géant la saison passée, avec 9 victoires en 10 courses.

Quatre Français se sont qualifiés en seconde manche. Thibaut Favrot a terminé à la 15e place à près de deux secondes de Steen Olsen, Léo Anguenot a pris la 24e place, Victor Muffat-Jeandet la 26e et Cyprien Sarrazin la 28e place.

AFP/VNA/CVN