Industrie de la défense

Signature de nombreux accords lors des DSA et NATSEC en Malaisie

Le salon "Defence Services Asia" (DSA) 2024 et l’exposition internationale "National Security Asia" (NATSEC) 2024 se sont clôturés le 9 mai à Kuala Lumpur. De nombreux protocoles d'accord (MoU) et accords bilatéraux impliquant des entreprises locales et internationales, ainsi que des ministères liés à l'industrie de la défense, ont été signés.