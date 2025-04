Séisme : l'ONU insiste sur l'accès humanitaire au Myanmar

Les Nations unies et leurs partenaires humanitaires ont indiqué vendredi 4 avril qu'ils continuaient d'évaluer et de mobiliser l'aide au Myanmar, où le puissant séisme survenu la semaine dernière a fait plus de 3.000 morts et des milliers de blessés.

Plus de 25 équipes de recherche et de secours travaillent sur place, avec des équipes médicales et du matériel médical, tandis que de l'eau et des abris ont été distribués aux populations dans les régions touchées, a précisé un porte-parole de l'Organisation des Nations unies (ONU) lors d'un point de presse quotidien.

Photo : UNICEF/Nyan Zay Htet

Jeudi 3 avril, plus de 30 tonnes de fournitures médicales sont arrivées au Myanmar, portant le total à 100 tonnes depuis le séisme du 28 mars, a-t-il indiqué.

À Mandalay, épicentre du séisme et deuxième plus grande ville du pays, les travailleurs humanitaires ont fourni mardi 31 mars de la nourriture et de l'argent à plus de 10.000 personnes. La veille, plus de 20.000 personnes avaient reçu de l'argent liquide à Mandalay et dans d'autres régions.

Photo : UNICEF/Nyan Zay Hte

L'Agence des Nations unies pour les réfugiés a dit avoir déployé des secours d'urgence, notamment des bâches en plastique et des ustensiles de cuisine, pour 25.000 survivants à Mandalay, Sagaing et Bago, ainsi que dans la capitale Nay Pyi Taw et dans l'État Shan.

La réponse sanitaire se poursuit également, avec la livraison de trois tonnes de fournitures médicales aux hôpitaux de Mandalay et de Nay Pyi Taw. Près de 30 postes médicaux de campagne ont été installés dans les zones les plus touchées.

Photo : UNICEF/Khine Zar Mon

Des millions de sinistrés

Moins d'une semaine après le séisme de magnitude 7,7 qui a frappé le centre du Myanmar, les chiffres officiels font état de 370 disparus, plus de 3.000 morts et des milliers de blessés. Alors que les opérations de recherche et de sauvetage de ceux qui sont piégés sous les décombres se poursuivent, le bilan humain et matériel continue de s'alourdir.

D’après le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA), plus de 17 millions de personnes ont été touchées par le séisme, dont plus de la moitié dans les zones proches de l'épicentre.

Xinhua-ONU/VNA/CVN