La Chine compte plus de 1,12 milliard d'internautes

>> La Chine compte 1,091 milliard d'utilisateurs de services audiovisuels en ligne

Le rapport indique également que le taux de pénétration d'Internet en Chine a atteint 79,7% en juin 2025, soit une augmentation de 1,1 point de pourcentage par rapport à décembre 2024.

Selon le rapport, la Chine a fait des avancées significatives dans le développement d'Internet au cours de la période du 14e Plan quinquennal (2021-2025). En particulier, les efforts visant à rendre Internet plus inclusif ont permis à des groupes clés, tels que les personnes âgées et les habitants des zones rurales, de profiter des bénéfices de ces progrès.

En juin 2025, la Chine comptait 161 millions d'internautes âgés de 60 ans et plus, et 322 millions vivant dans des zones rurales. Le taux de pénétration d'Internet parmi ces groupes a atteint respectivement 52% et 69,2%.

Par ailleurs, le développement continu de l'Internet en Chine a joué un rôle majeur dans la promotion de la culture chinoise, tant au niveau national qu'international, selon le rapport, qui cite l'augmentation des exportations de la littérature et de jeux en ligne chinois, ainsi que la synergie croissante entre les séries web populaires et les destinations touristiques qui y sont associées.

Xinhua/VNA/CVN