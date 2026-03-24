Renforcer la coopération Vietnam - UE dans le cadre de Global Gateway

Le matin du 24 mars, à Hanoï, le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a participé au Forum des affaires et de l’investissement "EU - Vietnam Global Gateway".

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Photo : VNA/CVN

Lors de l’événement, il a affirmé que les relations Vietnam - UE s’étaient fortement développées au cours des plus de 30 dernières années, avec un cadre de coopération de plus en plus complet, notamment grâce au rôle de l’accord de libre-échange EVFTA dans la promotion du commerce et des investissements bilatéraux.

L’UE est aujourd’hui l’un des principaux partenaires économiques du Vietnam, avec des échanges commerciaux en croissance stable et la contribution active de la communauté des entreprises européennes.

Dans un contexte mondial marqué par de nombreux défis, le vice-Premier ministre a souligné l’importance de renforcer la coopération multilatérale, de promouvoir un commerce équitable et un développement durable.

Le Vietnam considère l’UE comme un partenaire fiable et de long terme, et souhaite continuer à élargir la coopération dans de nombreux domaines.

UE - partenaire fiable et de long terme

Il a proposé que l’UE renforce son soutien au Vietnam dans l’accès aux financements verts, le transfert de technologies et la promotion d’investissements de qualité dans des secteurs tels que les énergies renouvelables, l’économie verte, l’économie numérique, les semi-conducteurs et les infrastructures stratégiques.

Le point central du forum a été l’annonce par l’UE d’un paquet d’investissements de plus de 560 millions d’euros pour le Vietnam, axé sur la transition énergétique, le développement de transports durables et le renforcement des infrastructures.

Par ailleurs, l’UE a également lancé un mécanisme de soutien aux transports durables d’un montant de 40 millions d’euros, visant à mobiliser plus d’un milliard d’euros pour des projets ferroviaires et de transport urbain de grande envergure.

Un autre point marquant a été la promotion de la finance verte et le soutien au secteur privé. Un accord de financement d’un montant de 200 millions d’euros entre la Banque européenne d’investissement (EIB) et Techcombank a été annoncé afin d’élargir l’accès au capital pour les entreprises vietnamiennes, en particulier dans les secteurs des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et des transports propres.

Photo : VNA/CVN

Outre le dialogue politique, le forum a également été marqué par l’annonce de nombreux accords de coopération entre entreprises européennes et vietnamiennes dans divers domaines, dont les transports, la logistique, l’industrie.

À travers Global Gateway, l’UE a réaffirmé son engagement à accompagner le Vietnam dans sa transition verte, le développement d’infrastructures modernes et le renforcement de sa compétitivité.

Le même jour, le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a reçu le commissaire européen Jozef Sikela, en visite au Vietnam et coprésident du Forum des affaires et de l’investissement "EU - Vietnam Global Gateway".

À cette occasion, il a salué cette visite et a hautement apprécié la tenue, pour la première fois au Vietnam, de ce forum, qu’il a qualifié de mise en œuvre concrète du nouveau cadre de partenariat stratégique global Vietnam - UE établi en janvier 2026.

Il a affirmé que le Vietnam attache toujours de l’importance aux initiatives de l’UE, en particulier à l’initiative Global Gateway, en raison de leur adéquation avec les objectifs de développement durable du pays.

Le vice-Premier ministre a proposé au commissaire de promouvoir la mise en œuvre efficace des projets relevant du Global Gateway au Vietnam et d’encourager les entreprises européennes à investir dans des projets majeurs dans le pays.

Le commissaire Jozef Sikela s’est déclaré satisfait de sa visite et de sa participation à ce forum pour la première fois, tout en saluant les progrès des relations UE - Vietnam, notamment l’établissement du partenariat stratégique global.

Il a affirmé que l’UE considère le Vietnam comme un partenaire de premier plan au sein de l’ASEAN.

Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération dans le cadre de ce nouveau partenariat, contribuant ainsi à promouvoir la paix, la stabilité, la coopération et le développement durable dans la région et dans le monde.

VNA/CVN