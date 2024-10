Rallye d'Europe centrale : victoire de Tänak qui reste en lice pour le titre face à Neuville

L'Estonien Ott Tänak (Hyundai) a remporté le rallye d'Europe centrale, pénultième manche du championnat du monde WRC, et reste ainsi en lice pour le titre mondial face à son équipier belge Thierry Neuville, 3 e dimanche 20 octobre.

Photo : AFP/VNA/CVN

Tänak compte désormais 200 points au championnat pour 225 à Neuville. Sachant qu'un maximum de 30 points peut être inscrit sur une épreuve, le titre se jouera donc entre les deux pilotes Hyundai au Japon du 21 au 24 novembre.

"Je suis arrivé à ramener les points à la maison", a déclaré le vainqueur avec sa sobriété habituelle.

Neuville a lui raté l'occasion de remporter son premier titre mondial WRC en accumulant les erreurs samedi 19 octobre, perdant alors la tête du rallye et reculant au classement.

"On peut toujours faire des erreurs", a estimé le pilote belge dimanche 20 octobre, soulignant qu'il allait toutefois arriver au Japon avec un avantage conséquent sur Tänak.

Dans son malheur, il a aussi profité de ceux du Français Sébastien Ogier qui lui ont offert de manière inespérée la troisième marche du podium de ce rallye d'Europe centrale disputé à cheval sur la République tchèque, l'Autriche et l'Allemagne.

L'octuple champion du monde a commencé la journée de dimanche 20 octobre en tirant tout droit dans un virage, lui valant une petite escapade dans un champ, sans dommage pour sa voiture mais lui coûtant la tête de la course au profit de Tänak.

Ogier dans les arbres

Mais le pire était encore à venir. Alors à la poursuite de l'Estonien, il sortait de la route à grande vitesse dans l'avant-dernière spéciale et se retrouvait contraint à l'abandon. Il a ainsi perdu tout le bénéfice de ses points acquis jusqu'à samedi 19 octobre et la possibilité d'en marquer d'autres dimanche 20 octobre.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Je suis sorti trop vite d'un virage et j'ai heurté des arbres puis un poteau télégraphique. Je suis en colère contre moi-même et triste pour mon équipe. C'était vraiment mon objectif de les aider à remporter le titre constructeurs", a regretté Ogier.

Cet abandon n'arrange effectivement pas les affaires de Toyota qui reste 15 points derrière Hyundai au championnat constructeurs avant la dernière manche.

Cyril Abiteboul, le responsable de l'écurie Hyundai après avoir été celui de Renault en F1, sait désormais aussi maintenant que le titre pilote ne pourra pas échapper à l'un des siens. "Notre objectif était de finir ce rallye avec 30 points de plus que le pilote Toyota le plus proche et c'est le cas", a-t-il souligné.

La 2e place est au final revenue au Britannique Elfyn Evans (Toyota). Il prend ainsi la 3e place provisoire au championnat à Ogier mais ne peut plus lutter avec les pilotes Hyundai pour le titre, la 2e place finale restant toutefois à sa portée si Tänak devait connaitre des revers au Japon.

Le Français Adrien Fourmaux (M-Sport/Ford) qui avait dû abandonner samedi avec des problèmes de direction, a toutefois pu repartir dimanche pour marquer des points au championnat. Il l'a fait en remportant une spéciale et en terminant 5e de l'ultime spéciale, la "Power Stage" qui rapporte également des points supplémentaires aux cinq premiers.

AFP/VNA/CVN