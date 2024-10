ATP : à 39 ans, Wawrinka s'offre Rublev et passe en demies à Stockholm

Depuis l'été 2023, l'Helvète n'avait pas réussi une telle série de trois victoires consécutives. En Suède, il s'est débarrassé de l'Américain Brandon Nakashima (38e mondial), de l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (64e) et donc d'un membre du Top 10, chose qui ne lui était plus arrivée depuis plus d'un an.

Avec un revers toujours fringant, à l'image de sa première balle de match transformée, le Suisse a mis hors de lui Rublev, dont la raquette gardera de mauvais souvenirs du sol suédois, pour le battre en deux sets 7-6 (7/5), 7-6 (7/5).

Désormais un des plus âgés demi-finalistes de l'ère Open, Wawrinka est à deux matches de son premier titre depuis 2017, à Genève.

Arrivé sur le circuit en 2002, il a remporté l'Open d'Australie en 2014, Roland-Garros en 2015 et l'US Open en 2016.

"Je ne peux pas changer mon âge, mais le plus important pour moi, c'est que lorsque j'entre sur le court, je me bats toujours", a-t-il souligné.

En mai dernier, avant de participer à son 19e Roland-Garros, il expliquait à l'AFP que "l'envie et la passion (étaient) toujours-là".

