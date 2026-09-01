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Quand la propriété intellectuelle garantit le crédit

Les experts saluent l'ouverture dans l'élaboration des politiques de soutien, notamment le fait que les industries culturelles soient considérées différemment des autres secteurs industriels, leur capital et leur actif essentiels étant fondés sur l'intelligence et pouvant servir de garantie pour l'accès au crédit.

>> Industries culturelles : vers une nouvelle stratégie de création de valeur

Quand la propriété intellectuelle garantit le crédit.
#propriété intellectuelle

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