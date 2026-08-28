Avis d’experts sur la première bourse des industries culturelles

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>> Industries culturelles : vers une nouvelle stratégie de création de valeur
|Quand la propriété intellectuelle garantit le crédit.
Pour la première fois, le projet de loi sur le développement des industries culturelles, élaboré par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, prévoit la création d’une bourse dédiée aux industries culturelles. Cette initiative, destinée à structurer les échanges et à faciliter la valorisation des actifs culturels, suscite de nombreuses réactions parmi les experts.
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