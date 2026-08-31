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Hanoï : "Xóm Đoài", un nouvel espace pour faire dialoguer patrimoine et création

Dans le cadre du Festival du design créatif de Hanoï 2026, l’espace de création culturelle et artistique consacré à l’architecture traditionnelle "Xóm Đoài", situé dans la commune de Yên Xuân, a officiellement ouvert ses portes le 20 août, apportant un nouveau point fort au réseau des espaces créatifs de la capitale.

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Hanoï : "Xóm Đoài", un nouvel espace pour faire dialoguer patrimoine et création.
#Xóm Đoài

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Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

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