Hanoï : "Xóm Đoài", un nouvel espace pour faire dialoguer patrimoine et création

Dans le cadre du Festival du design créatif de Hanoï 2026, l’espace de création culturelle et artistique consacré à l’architecture traditionnelle "Xóm Đoài", situé dans la commune de Yên Xuân, a officiellement ouvert ses portes le 20 août, apportant un nouveau point fort au réseau des espaces créatifs de la capitale.