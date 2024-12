France

Rachida Dati annonce un label pour "soutenir" et "valoriser" les discothèques

Un label "Club culture" identifiera désormais les discothèques qui "soutiennent activement la création artistique et les DJs" et œuvrent dans la lutte contre les violences et le harcèlement sexistes et sexuels, a annoncé vendredi 29 novembre la ministre de la Culture.